مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية يعلن رفضه لتهجير الفلسطينيين

الإسكندرية - جاكلين منير

أصدر مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، بياناً يعلن فيه رفضه لتهجير الفلسطينيين ودعم موقف الدولة المصرية، وجاء تصريح الدكتور محمد هشام سعودي رئيس النقابة قائلاً: إن موقف مصر الثابت على مدار تاريخ القضية الفلسطينية ودعمها الدائم للشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال والالتزام بالشرعية الدولية وإنشاء دولته، هو موقف لم ولن يتغير بتغير الأحداث بل يزداد صلابة أمام ما يعانيه الشعب الفلسطيني من معاناة وانتهاك لحقوقهم الإنسانية والتاريخية والقانونية، وفي ظل صمت مهين لدول تصنف بالكبرى و تنادي بالحقوق الإنسانية والعدالة والديموقراطية.

واستمرار مصر وقيادتها السياسية وثبات موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وصموده وحقوقه المشروعة والرفض الكامل لمحاولات تصفية القضية بمزاعم وأفكار الإستيطان أو ضم الأرض أو التهجير لاقتلاع أصحاب الأرض عن وطنهم ،هو الموقف الذى تؤيده وتدعمه نقابة المهندسين بالإسكندرية ومجلسها مناشد للمجتمع الدولي بالعمل جاداً على حل القضية وفق الشرعية الدولية وحل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.