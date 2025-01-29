لهذه الأسباب احرصى على تناول التمر قبل الولادة

كتبت فاطمة ياسر

يُنصح النساء أثناء الحمل عادةً باتباع نظام غذائي معين لضمان حصول الجنين على التغذية التي يحتاجها للنمو الأمثل، ويتردد أن التمر أحد الأطعمة المتخصصة التي لا يُنصح بتناولها أثناء الحمل لأنها تتسبب في الولادة المبكرة أو الإجهاض، ولكن هذا اعتقاد خاطئ، فالتمر للحامل مهم بسبب احتوائه على المغذيات الصحية، وذلك وفقا لموقع onlymyhealth.

كشفت دراسة شملت ما يقرب من 200 امرأة حامل أن تناول التمر يمكن أن يساعد في تليين عنق الرحم، وهو ما يعرف عادة باسم نضوج عنق الرحم للولادة.

وجدت دراسة أخرى أن النساء الحوامل اللاتي تناولن ستة تمرات يوميًا لمدة أربعة أسابيع قبل موعد ولادتهن كان لديهن مرحلة أولى أقصر من الولادة.

وقد ثبت أيضًا أن تناول التمر في أواخر الحمل يقلل من الحاجة إلى هرمون الأوكسيتوسين، وهو دواء يستخدم لتحفيز الولادة أو تسريعها، ويُعتقد أن تناول التمر قد يقلل من الحاجة إلى تحفيز المخاض، ورغم الحاجة إلى المزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كان ذلك مفيدًا لجميع النساء، فلن يضر تناول حبتين من التمر في الأيام التي تسبق موعد الولادة.

يعتبر التمر من أحلى الفواكه، ويعد تناول هذه الفاكهة المجففة هو أفضل طريقة لتلبية رغبتك في السكريات، كما أن التمر، الذي يحتوي على نسبة عالية من الفركتوز الطبيعي، قد يوفر الطاقة لمحاربة إرهاق الحمل، مما يجعله خيارًا مفيدًا.

فوائد تناول التمر أثناء الحمل

أفاد التقرير أن تناول ثمار التمر خلال أواخر الحمل أثبت أنه يؤثر بشكل إيجابي على عملية الولادة من خلال الحد من التأثير الضار على كل من الطفل والأم.

كما أن التمر غني بالألياف، التي تساعد على الحفاظ على عمل الجهاز الهضمي بشكل سليم، ونتيجة لذلك، تقل احتمالية إصابتك بالإمساك أثناء الحمل.

فتحتوي التمور أيضًا على حمض الفوليك والحديد وفيتامين ك، والتي تساعد في تقليل احتمالات حدوث تشوهات خلقية، كما أن زيادة تناول الحديد قد يزيد من طاقتك ويساعدك في مكافحة فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

علاوة على ذلك، يساعد فيتامين ك في نمو عظام قوية لدى الأطفال ويمكنه تحسين وظائف العضلات والأعصاب، كما يحتوي التمر على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو أحد مكونات الإلكتروليت التي تساعد في الحفاظ على مرونة الأوعية الدموية وانخفاض ضغط الدم.

أخيرًا، يمكن أن تكون التمور أيضًا بمثابة بدائل لـبدائل السكرإذا كنت ترغب في تقليل تناول السكر المصنّع والمحليات الصناعية، يمكنك إضافة التمر إلى نظامك الغذائي، فالتمر مصدر طبيعي للسكريات، ويمكن أن يساعدك على تلبية رغبتك في تناول الحلويات.

