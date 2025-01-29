علاج فائق السرعة للسرطان يذيب الورم فى جلسة إشعاع.. فيديو

كتبت فاطمة خليل

ابتكر العلماء علاجاً جديداً رائداً يبشر بعلاج مجموعة أوسع من أنواع السرطان، مع آثار جانبية أقل من العلاج الإشعاعى التقليدى، كما يستغرق أقل من ثانية لإذابة وتفتيت الورم، وهذه التقنية الجديدة أطلق عليها العلماء "العلاج الإشعاعى السريع" أو الفلاش أو الخاطف، نتعرف عنه بمزيد من التفاصيل فى هذا الفيديو.

وبحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية يجرى العلماء حالياً تجارب على جيل جديد من أجهزة العلاج الإشعاعى، والأمل هو أن تجعل هذه الأجهزة من الممكن علاج أورام المخ المعقدة، والقضاء على السرطانات التى انتشرت إلى أعضاء بعيدة، والحد بشكل عام من الضرر الذي يفرضه علاج السرطان على جسم الإنسان.

تجرى هذه التجارب في جنيف بسويسرا، فى المختبر الأوروبي لفيزياء الجسيمات (سيرن)، وكانت البروفيسور ماري كاثرين فوزينين، عالمة الأحياء الإشعاعية التي تعمل الآن في مستشفيات جامعة جنيف وآخرون قد نشرت ورقة بحثية توضح نهجًا مغيرًا للعلاج الإشعاعي التقليدي، والذي أطلقوا عليه اسم "فلاش"، من خلال توصيل الإشعاع بمعدلات جرعات عالية للغاية، مع تعرضات أقل من ثانية، أظهروا أنه من الممكن تدمير الأورام في القوارض مع الحفاظ على الأنسجة السليمة.

كان تأثير العلاج الإشعاعي بالفلاش فوريًا، ووصفه الخبراء الدوليون بأنه علاج خارق وحفز زملاؤهم من علماء الأحياء الإشعاعية في جميع أنحاء العالم لإجراء تجاربهم الخاصة باستخدام نهج فلاش لعلاج مجموعة واسعة من الأورام في القوارض والحيوانات الأليفة المنزلية، والآن البشر.

كان مفهوم فلاش له صدى حيث تناول بعض القيود القديمة للعلاج الإشعاعي، أحد أكثر علاجات السرطان شيوعًا، والذى يتلقاه ثلثا مرضى السرطان في مرحلة ما من رحلة علاجهم.

تتم توصيله عادةً من خلال إعطاء شعاع من الأشعة السينية أو جزيئات أخرى على مدار دقيقتين إلى خمس دقائق، وعادةً ما يتم توزيع الجرعة الإجمالية عبر عشرات جلسات العلاج الفردية على مدى ثمانية أسابيع، لجعلها أكثر تحملاً للمريض.