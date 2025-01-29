ترميم وتطوير 63 مسجدا فى أسيوط قبل شهر رمضان بتكلفة 92 مليون جنيه

أسيوط -هيثم البدرى

تسهم وزارة الاوقاف، ومديرياتها بمختلف محافظات مصر في تنمية الوعى الإسلامى، وتعميم نشر التربية والأخلاق الإسلامية وترسيخها في حياة المواطنين العامة والخاصة، وتوجيه الوعظ والإرشاد توجيها إسلاميا سليما بما يكفل توعية الشعب بما يؤدى الدين الإسلامي الحنيف وبواجبه الوطنى، وبصحيح الدين ومحاربة الأفكار المتطرفة من خلال بيوت الله، وفي محافظة أسيوط عمرت الدولة أكثر من 63 بيتا من بيوت الله خلال العام الأخير المنصرم لتكون جاهزة لعباد الله قبل شهر رمضان لتأدية العبادات ونشر روح الإسلام من خلال الأئمة، والدعاة وذلك في إطار الدور الحيوى، الذي تلعبه وزارة الأوقاف في تعزيز القيم الدينية السمحة ونشر الوعي الثقافي والديني بين المواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الوعي المجتمعى.

وقال الدكتور محمود جاهين، وكيل وزارة الأوقاف فى محافظة أسيوط، إنه تم افتتاح مساجد جديدة وترميم وإحلال وتجديد وصيانة مساجد قائمة بالفعل يبلغ عددها 63 مسجداً في مختلف أنحاء المحافظة منها مساجد على نفقة الوزارة وأخرى على نفقة الأهالي أو بالمشاركة المجتمعية بتكلفة 92 مليونا و662 ألف جنيه.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط أن هذه المساجد أصبحت جاهزة لعباد الله في جميع مراكز المحافظة لتأدية العبادات وخاصة قبل شهر رمضان المبارك، وروعى في التجديد والإنشاء الطراز الإسلامي الحديث، ومراعاة الدقة فى التصميم والإنشاء والتجهيزات.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أن مديرية الأوقاف وضعت خطة متكاملة للدعوة ورفع الوعى الدينى بالتنسيق مع أئمة الأزهر الشريف حيث تم تنظيم 28 لقاء ضمن مجلس الفقه بمسجد البقلى، وتنفيذ عدد 196 ندوة علمية بالمساجد الكبرى يحاضر فيها نخبة من أساتذة جامعة الأزهر وتنفيذ 1176 درسا منهجيا للأئمة فضلاً عن 56 درسا منهجيا للواعظات وتنفيذ عدد 1708 لقاء منبر ثابث بالإشتراك مع وعاظ الأزهر الشريف و4200 ندوة علمية ضمن برنامج مجالس الذكر والعلم و33936 لقاء ضمن البرنامج التثقيفي للأطفال.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى الاهتمام الكبير بالأطفال والنشء حيث تم تنظيم 28 لقاء للأطفال في أيام الجمع وقوافل دعوية مكبرة لقيادات المديرية والأئمة المتميزين بالإضافة للدروس الدعوية التي تقدمها الواعظات داخل المسجد وخارجه من خلال المؤسسات المختلفة، داخل المدارس، ومراكز الشباب، والأندية، وقصور الثقافة، والمحاكم.

ومن جهته قال اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، إن مديرية الأوقاف في أسيوط تلعب دورا مهما وكبيرا فى نشر سماحة الدين الإسلامي ومحاربة الأفكار المتطرفة، وتربية النشء والكبار مشيدا بالدعم الاجتماعي الذى تقدمه إدارة البر والخيرات بالمديرية من مساعدات مالية وعينية للآلاف من الأسر المحتاجة من خلال صندوق الزكاة، إضافة إلى تنفيذ حملات خيرية حيث تم صرف مبلغ (843500) لـ52 موظفا "قرض حسن" للعاملين بالأوقاف كما تم توزيع 12 طن لحوم أضاحي و4 أطنان سلع غذائية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجا.

وأكد محافظ أسيوط، أن المحافظة ستواصل دعم مديرية الأوقاف لتطوير خدماتها وضمان استفادة جميع شرائح المجتمع من أنشطتها وبرامجها مشيداً بالجهود التي تبذلها مديرية الأوقاف في تعزيز القيم الدينية والمجتمعية، ودورهم الفاعل في تعزيز التلاحم المجتمعي ونشر الفكر الوسطي والمساهمة في دعم الإستقرار والتنمية بالمحافظة.

وأكد أبو النصر علي تذليل كافة العقبات لإعمار بيوت الله وتوجيه جميع رؤساء المراكز ، والمدن مؤكداً على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق والتنسيق مع مختلف الجهات لتعزيز دور الأوقاف في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة داخل المحافظة ونشر الوعي الديني بين ابناء المحافظة بمختلف مراكزها .