وزير الأوقاف يستقبل إدارة شركة العاصمة الإدارية ونقل تبعية مسجد مصر للوزارة

كتب لؤى على

استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، العميد خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية؛ واللواء الدكتور المهندس أحمد سامي فرج، مدير عام الشركة، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقد جاء اللقاء في إطار التعاون المثمر بين الوزارة والشركة لدعم جهود التنمية وإعمار العاصمة الإدارية الجديدة، وبحث الخطوات الإجرائية لنقل تبعية مسجد مصر إلى وزارة الأوقاف علميًّا ودعويًّا تنفيذًا لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي .

أشاد وزير الأوقاف بجهود شركة العاصمة الإدارية في تنفيذ مشروعات الإعمار الكبرى، منوهًا بحسن التنظيم والدقة في الأداء؛ ما يؤكد رؤية متكاملة لبناء مستقبل يليق بمكانة مصر. وأكد أهمية هذه المشروعات في تعزيز صورة مصر الحضارية وإرساء بنية تحتية متطورة تخدم الأجيال القادمة.

ناقش اللقاء سبل التعاون المشترك بين الوزارة والشركة لتعظيم الاستفادة من المشروعات التنموية بالعاصمة الإدارية، وخاصة في ما يتعلق بالمرافق الدينية والثقافية، التي تسهم في الارتقاء بالمجتمع. وأبدى الجانبان تطلعًا لتوسيع نطاق الشراكات بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.

اختتم وزير الأوقاف اللقاء بتوجيه الشكر لرئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية وفريق العمل، مثنيًا على الجهود المبذولة في تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، التي تؤكد طموح الدولة المصرية لبناء عاصمة عالمية حديثة.



