البنتاجون ينقل صواريخ "باتريوت" من إسرائيل إلى أوكرانيا

وكالات

نقل الجيش الأمريكى حوالي 90 صاروخاً لنظام الدفاع الجوي "باتريوت"، من المخازن في إسرائيل إلى بولندا هذا الأسبوع، وذلك استعداداً لتسليمها إلى أوكرانيا، حسبما ذكرت 3 مصادر مطلعة على العملية لموقع "أكسيوس" الأمريكى.

ويعد تسليم المزيد من صواريخ "باتريوت" لأوكرانيا "أولوية قصوى للبنتاجون"، من أجل مساعدة كييف في الدفاع ضد الهجمات الروسية على بنيتها التحتية الحيوية.

وتعتبر هذه الخطوة أهم عملية تسليم أسلحة من إسرائيل إلى أوكرانيا، منذ بدء الغزو الروسي قبل ما يقرب من ثلاث سنوات.

وفي أبريل الماضي، أوقفت القوات الجوية الإسرائيلية رسمياً تشغيل نظام الدفاع الجوي "باتريوت"، بعد أكثر من 30 عاماً على تسلمه خلال حرب الخليج الأولى، إذ أصبح النظام أقل أهمية مع تطوير إسرائيل لأنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها، كما بقيت معظم بطاريات "باتريوت" تُستخدم "للتدريب أو للتخزين".

وأفادت المصادر لموقع "أكسيوس"، أن المسؤولين الأوكرانيين طلبوا من الولايات المتحدة وإسرائيل تزويدهم بهذه الصواريخ، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي إيقاف تشغيل نظام "باتريوت"، وذلك من خلال إعادة هذه الصواريخ إلى أمريكا، ليتم تجديدها وإرسالها إلى أوكرانيا.

وفي أواخر سبتمبر الماضي، ذكر مسؤول إسرائيلي أن نتنياهو وافق أخيراً على الفكرة، لكنه أراد التحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للحصول على موافقته على السماح لليهود المتشددين في إسرائيل، بالقيام برحلة حج سنوية إلى مدينة أومان في أوكرانيا، حيث يرقد حاخام مشهور.

لكن مسؤولاً أوكرانياً ذكر بأن زيلينسكي رفض الرد على مكالمته إلى أن وافق نتنياهو على صفقة "باتريوت".

ونفى متحدث باسم نتنياهو أن يكون رئيس الوزراء اعترض على إعادة نظام "باتريوت" إلى الولايات المتحدة، كما نفى وجود أي صلة بين هذا القرار ورحلة الحج.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن "إسرائيل أبلغت روسيا مسبقاً بهذه الخطوة وأكدت أنها ستعيد فقط نظام باتريوت إلى الولايات المتحدة، وليس تزويد أوكرانيا بالأسلحة".

وأضاف المسؤول أن "تل أبيب أبلغت موسكو أن هذا التحرك يشبه ما فعلته الولايات المتحدة قبل عامين، عندما نقلت قذائف مدفعية من مخازن الطوارئ الأمريكية في إسرائيل، إلى أوكرانيا".

وذكر متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "نظام باتريوت قد أُعيد إلى الولايات المتحدة"، مضيفاً أنه "ليس معروفاً لدينا ما إذا كان قد تم تسليمه إلى أوكرانيا".

وفي الأيام الأخيرة، وصلت طائرات أمريكية من طراز C-17 إلى قاعدة جوية في جنوب إسرائيل، وغادرت إلى مدينة رزيسزو في شرق بولندا، التي تُعتبر مركزاً لنقل الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأفادت المصادر أن "الرحلات الجوية نقلت حوالي 90 صاروخاً اعتراضياً من نوع باتريوت، يمكن لأوكرانيا استخدامها مع بطاريات الباتريوت الحالية لديها، كما سيتم نقل معدات إضافية مثل الرادارات وأجهزة أخرى أولاً إلى الولايات المتحدة ليتم تجديدها".

وتحدث زيلينسكي ونتنياهو، الثلاثاء، كما غرّد زيلينسكي على منصة "إكس" قائلاً إنهما ناقشا "إطلاق سراح المحتجزين كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

وأضاف زيلينسكي: "ناقشنا أيضاً الحفاظ على الاتصال الوثيق مع الشركاء، خصوصاً الولايات المتحدة والرئيس ترمب، وتناولنا القضايا الثنائية الحالية، ووافقنا على الحفاظ على الاتصال الوثيق في المستقبل القريب".