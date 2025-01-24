هولندا تطلب شراء بطارية صواريخ "باتريوت" لتعويض ما منحته لأوكرانيا

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أعلنت وزارة الدفاع الهولندية وشركة "رايثون" الأمريكية فى بيان مشترك أن هولندا طلبت شراء بطارية صواريخ "باتريوت" لتعويض المنظومة الصاروخية المتكاملة التى منحتها لأوكرانيا.



ونقلت دورية "جينز" العسكرية عن البيان المشترك أنه بموجب التعاقد، الذى يبلغ قيمته 529 مليون دولار، فإن هولندا سوف تتلقى وحدة إطلاق صواريخ "باتريوت"، التى تتألف من رادار، ومنصة إطلاق، ومراكز قيادة وسيطرة، وغيرها من التجهيزات، ومن المقرر استلامها بحلول عام 2029.



وقالت وزارة الدفاع الهولندية إن الجانب الأكبر من الطلبية سيحل محل الأجزاء التى منحتها هولندا لأوكرانيا فى عام 2024، بينما الجزء الآخر من الصفقة سيبقى لزيادة قدرات "باتريوت" لدى البلاد.



ولفتت وزارة الدفاع الهولندية إلى أن طلب منظومة باتريوت بصورة مباشرة من شركة "رايثون" سيتيح لها استلامها وإدخالها الخدمة بصورة أسرع.



يشار إلى أنه فى أبريل عام 2024، زودت ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، أوكرانيا ببطاريتى صواريخ "باتريوت" ضمن مشروع مشترك تضمن أيضاً هولندا، التى قدمت منصتى إطلاق "باتريوت" مع الصورايخ المخصصة لذلك.