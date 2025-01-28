تعليم الأقصر يحصد 3 مراكز فى مسابقات الصحافة والإعلام التربوي

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، بقيادة الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، عن حصد نشرة الأخبار المصورة لمدرسة الأقصر الإعدادية الجديدة المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة النشرة الإخبارية المصورة، وجاءت النشرة الإخبارية المصورة لمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات في المركز الخامس على مستوى الجمهورية.

وأكد وكيل تعليم الأقصر، في بيان صحفى، إنه بالنسبة لمسابقة الحديث الصحفي الإلكتروني فقد كان المركز الخامس على مستوى الجمهورية من نصيب مدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات، وذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

وأشاد الدكتور صفوت جارح، بالمتابعة الجيدة والفعالة من الإدارة العامة للشئون التنفيذية برئاسة هشام عبد الستار مدير عام الإدارة للأنشطة التربوية ودعمها، وكذا توجيه الصحافة والإعلام التربوي برئاسة حمدي دندراوي الموجه العام.

وكان افتتح الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الخميس، معرض ومنفذ بيع الوحدة المنتجة بمدرسة الحرية الإبتدائية بإدارة الأقصر التعليمية، وذلك وفقاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

واشتمل المعرض على العديد من المشغولات اليدوية والمنتجات الغذائية، والتي قام بتنفيذها الطلاب تحت إشراف ممثلي الوحدة المنتجة بالمدارس، حيث إنه تم إنشاء المدرسة المنتجة بالقرار الوزاري رقم (35) بتاريخ 19/ 2/ 2003 بإنشاء إدارة عامة للمدرسة المنتجة وتكون تبعيتها لرئيس قطاع التعليم الفني، ويهدف المشروع إلى خلق جيل من الطلاب قادر على إدارة المشروعات الصغيرة، وإكساب الطالب مهارات في مجال الإدارة والإنتاج والتسويق، وتنمية المهارات المستديمة لدى الطالب .