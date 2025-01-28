اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 يناير 2025 01:25 م
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إقبال كبير على شراء اللحوم البلدي من منفذ حياة كريمة بالدقهلية.. فيديو وصور

الثلاثاء، 28 يناير 2025 12:28 م
إقبال كبير على شراء اللحوم البلدي من منفذ حياة كريمة بالدقهلية.. فيديو وصور توافد المواطنين علي المنفذ الثابت الاول
الدقهلية - محمد الحبشي

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شهد منفذ حياة كريمة الثابت بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، اقبالا وتوافدا من المواطنين تزامنا مع الدقائق الأولي لإفتتاح المنفذ لبيع اللحوم البلدي بسعر 290جنيها وتوفير لحوم مصنعه بأسعار مخفضه أمام المواطنين

وبدأت مبادرة حياة كريمة في إنشاء منافذ ثابته لبيع اللحوم البلدي الطازجه بأسعار مخفضه أمام المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير جميع السلع بأسعار مناسبه أمام المواطنين


وبدأت المبادرة اليوم في إنشاء أول منفذ ثابت أمام المواطنين في مدينة المنصورة، لبيع اللحوم البلدي الطازجة بأسعار مخفضة ومناسبة أمام المواطنين

وافتتح المنفذ صباح اليوم بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وعدد من مسئولي وشباب مبادرة "حياة كريمة"، حيث تقرر بيع اللحوم البلدي ب290 جنيه أمام المواطنين 

وتستمر مبادرة حياة كريمة في الوصول، الي المواطنين علي مستوي محافظات الجمهورية، لبيع اللحوم البلدي والمستورده بأسعار مخفضة أمام المواطنين

واستمرت سيارات مبادرة حياة كريمة في الوصول الي مدن وقري محافظة الدقهلية، حيث استهدفت المبادرة الوصول الي جميع المواطنين وعرض اللحوم البلدي ب 290 بدلا من 310، فيما يتم توفير لحوم  مستوردة بسعر 185جنيه

وعرفت مبادرة حياة كريمة بأنها مبادرة شاملة أطلقها الرئيس "عبدالفتاح السيسي" لتغيير حياة المواطنين للأفضل، حيث عملت علي تجديد وإنشاء المنازل في مختلف المناطق علي مستوي الجمهورية، لتوفير سكن ملائم يليق بالمصريين، وإنشاء مجمعات خدمية حكومية متكاملة داخل القري، إضافة الي تبطين الترع والإهتمام بالمزارعين والمواطنين، والعمل علي توفير كافة السلع باسعار تنافسية ومخفضه أمام المواطنين

توافد المواطنين علي شراء اللحوم البلدي قبل الافتتاح بالدقهلية
توافد المواطنين علي شراء اللحوم البلدي قبل الافتتاح بالدقهلية

 

توافد المواطنين علي المنفذ الثابت الاول
توافد المواطنين علي المنفذ الثابت الاول

 

الدقائق الاولي لافتتاح منفذ حياة كريمة بالدقهلية
الدقائق الاولي لافتتاح منفذ حياة كريمة بالدقهلية

 

جانب من التوافد
جانب من التوافد

 

شراء اللحوم البلدي من منفذ حياة كريمة بالدقهلية
شراء اللحوم البلدي من منفذ حياة كريمة بالدقهلية

 

اثناء التجهيز للإفتتاح
اثناء التجهيز للإفتتاح






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