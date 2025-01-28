اليوم السابع
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أمين عام الأمم المتحدة يعرب عن قلقه بشأن تعليق المساعدات الأمريكية الخارجية

الثلاثاء، 28 يناير 2025 09:38 ص
أمين عام الأمم المتحدة يعرب عن قلقه بشأن تعليق المساعدات الأمريكية الخارجية أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة
كتبت هند المغربي

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أبدى الأمين العام للأمم المتحدة القلق بشأن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية تعليق المساعدات الخارجية. ودعا إلى النظر في إعفاءات إضافية لضمان مواصلة تقديم الأنشطة التنموية والإنسانية المهمة لأكثر المجتمعات ضعفا حول العالم التى تعتمد حياتها وسبل كسب عيشها على هذا الدعم.

 

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش يتطلع إلى الانخراط مع الإدارة الأمريكية الجديدة فى مجال توفير الدعم التنموى الذى تشتد الحاجة إليه للأشخاص الذين يعانون من أصعب التحديات أمام العالم النامي.

 

 

وقال البيان الأممى: "إن الولايات المتحدة هى إحدى أكبر مقدمي المساعدات، ومن الحيوي أن نعمل بشكل بناء لنشكل بصورة مشتركة المسار الاستراتيجي إلى الأمام".

 







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