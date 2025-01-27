فوائد الشاي .. هؤلاء المرضى عليهم تناوله بحذر وعدم الإفراط في شربه

كتبت مروة محمود الياس

الشاي ذاك المشروب المفضل بأنواعه وإضافاته المختلفة، فهذا يفضله سادة، وآخر يفضله باللبن، وهؤلاء يضيفون إليه الأعشاب المختلفة، هل هذا المشروب الشائع ضار أم مفيد للصحة؟

فوائد الشاى كما أوردتها الدراسات

لاشك أن الشاي وفقًا لتقرير نشر في موقع bhf أحد أهم المشروبات الدافئة الصحية، بدءًا من مضادات الأكسدة التي يحتوى عليها، فوفقا للدراسات، قد يقى خطر الوفاة بمشكلات القلب، وأمراض الدورة الدموية.

وبحسب دراسة أخرى نشرتها وسائل إعلام بريطانية، فإن شرب البالغ لكوبين من الشاي يوميًا على مدار سنوات قلل بالفعل خطر التعرض لنوبات القلب، والسكتات الدماغية.

فيما ذكرت دراسة أخرى نشرت في مجلة التطورات في التغذية، أن كوب من الشاي يقلل الوفاة بأمراض القلب بنسبة 4%، فيما كان تأثير القهوة والمشروبات الأخرى لا تضاهى الشاي في نتائجه.

أضرار الشاى

فيما ذكر تقرير نشر في موقع ويب ميد الطبي، أن الدراسات أثبتت أن محتوى الكافيين الزائد قد يؤدى إلى مشكلات صحية، منها الصداع واضطرابات بضربات القلب، خاصة نوعيات الشاي الأسود، كما وجدت الدراسات عدم فعاليته بل أضراره لمرضى ارتفاع ضغط الدم، ومرضى سرطان الثدى، وسرطان الرحم، وسرطان المبيض، وكذا مرضى الجلوكوما أيضا، وكذلك هناك مرضى هشاشة العظام، فقد وجد أن الشاي الأسود بشكل خاص يؤثر على مخزون الكالسيوم في الجسم، وكذا نسبته في الطعام والقدرة على امتصاصه بشكل طفيف، في مقابل مضادات الأكسدة الصحية والمفيدة فيه، والتي تعمل على تحسين الصحة العامة.