الألم الحاد والمزمن.. كيف تكتشف السبب وتتجنب المضاعفات؟

كتبت مروة محمود الياس

الألم الحاد والمزمن أحد أهم أنواع الألم التي تصيب البعض، هذا النوع من الألم له الكثير من الأسباب وفقا لتقرير نشر في موقع ويب ميد الطبي، فمن أكثر المسببات لهذا الألم المزمن الحاد:

أسباب الألم المزمن

قد يبدأ الألم المزمن الحاد بدون سبب مرضي معين ومع الوقت يتم اكتشاف المسبب له.

التهابات المفاصل الحادة.

تلف الأعصاب

الإصابة بالعدوى.

مشاكل العظام والظهر بشكل عام .

الإصابات والجروح.

الألم العضلي الليفي.

مضاعفات الألم الحاد والمزمن

الألم المزمن والحاد من الحالات الشديدة المراهقة المزعجة التي قد تؤثر على الحالة الذهنية والبدنية والنفسيه للمريض وقد يسبب الكثير من المضاعفات مثل:

الإصابة بالعدوى بمشكلات في الصحة العقلية.

الإصابة بالاكتئاب.

الإصابة بالقلق.

تلف الأنسجة الحاد.

تلف الأعصاب الحاد.

الشعور بالخوف الشديد أو الاكتئاب الشديد.

الإصابة بالألم الجسدي الناتج عن مسبب النفسي.

الإصابة بالتوتر الحاد.

الإصابة بنوبات من الألم الحادة نتيجه تناول الكثير من المسكنات التي تسكن الآلام المزمنة التي يشعر بها.

الإصابة بالأرق واضطرابات النوم الحادة.

الألم الحاد قد يسبب حالة من الاضطراب العام في الفكر والتشوش الفكري

الاستيعاب الضعيف وعدم القدرة على بذل الجهد العقلي أو النفسي أو الجسدي.

ونصح التقرير بضرورة علاج مسبب الألم والبحث وراءه والعرض على المختص الذي يحدد المسبب،والبحث وراء تاريخ المريض عن الأمراض المزمنة والأمراض الوراثية وغيرها.