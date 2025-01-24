كل ما تريد معرفته عن ارتجاع المريء الصامت

كتبت فاطمة ياسر

ارتجاع المريء الصامت (Silent Reflux) هو نوع من أمراض الجهاز الهضمي، ويعني عودة المحتوى الحمضي من المعدة إلى المريء دون ظهور الأعراض المتعارف عليها لارتجاع المريء، مثل الحرق في الصدر والغثيان.

أسباب الإصابة بارتجاع المريء الصامت

أوضح التقرير العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بارتجاع المريء الصامت، ومنها:

1. ضعف العضلة الحلقية للمريء.

2. انخفاض الضغط في المريء.

3. التهاب المريء.

4. السمنة.

5. تناول الأطعمة الحمضية أو الدهنية.

6. شرب الكثير من الكافيين.

،8. السعال الجاف.

9. صعوبة في التنفس.

10. ألم في الحلق.

11. خسارة الوزن.

12. فقدان الشهية.

13. التهاب الحلق.

14. النزيف من المريء.

ويتم تشخيص الإصابة بارتجاع المريء الصامت عن طريق إجراء المريض فحص الأشعة السينية، و منظار المريء، والقيام باختبار الضغط في المريء، والحمض في المريء.

ويتم علاج ارتجاع المريء الصامت عن طريق القيام ببعض التغيرات الحياتية اليومية، كتغيير نمط الحياة، و تناول الأدوية المضادة للحموضة، و تناول الأدوية التي تقلل من الإفراز الحمضي، وفي بعض الاحيان يحتاج المريض لجراحة، وتناول الأطعمة الخفيفة، مع ضرورة تجنب الأطعمة الحمضية.

وقدم التقرير بعض النصائح الوقائية من الاصابة بارتجاع المريء الصامت، ومنها:

1. تناول الأطعمة الخفيفة.

2. تجنب الأطعمة الحمضية.

3. تقليل الوزن.

4. تجنب التدخين.

5. تقليل تناول الكافيين والكحول.

6. النوم على ظهرك مع رفع رأس السرير.