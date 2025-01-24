اليوم السابع
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"النقل" تنشر فيديو يكشف تفاصيل مشروع تطور ميناء العين السخنة

الجمعة، 24 يناير 2025 03:00 ص
"النقل" تنشر فيديو يكشف تفاصيل مشروع تطور ميناء العين السخنة ميناء السخنة -أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت وزارة النقل فيديو لمشروع تطوير ميناء السخنة ضمن خطة الوزارة لتطوير كافة الموانىء المصرية بهدف تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

وتشمل الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع تطوير بميناء السخنة:

1. إنشاء 5 أحواض جديدة

2. إنشاء أرصفة بطول 18 كم .

3. إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كم، وبعمق 18م .

4. إنشاء ساحات التداول بمساحة 8.6 كم2 لتصبح إجمالي الساحات 10.6 كم2 .

5. إنشاء خطوط سكك حديدية بطول 17 كم.

6. إجمالي خطوط السكك الحديدية بالميناء 22 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين /مرسى مطروح.

7. يتم إنشاء طرق بطول 17كم .

8. يجرى إنشاء طريق شرياني بطول 17 كم رصف خرساني 6 حارة يربط بين الأرصفة والميناء .

9. زيادة المساحة بـ4 كم2 حتي تصبح المساحة الكلية 25 كم 2 وبعمق 18 كم.

10. إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 مترا.







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ميناء السخنة

تطوير الموانئ

الموانئ المصرية

ميناء العين السخنة



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