اليوم السابع
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وزارة النقل تنشر أحدث فيديو لتطوير ميناء العين السخنة

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 10:45 ص
وزارة النقل تنشر أحدث فيديو لتطوير ميناء العين السخنة ميناء العين السخنة
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت وزارة النقل، أحدث تصوير جوي لمشروع تطوير ميناء السخنة ضمن خطة وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلي مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وتشمل الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع تطوير بميناء السخنة:

1. إنشاء 5 أحواض جديدة

2. إنشاء أرصفة بطول 18كم .

3. إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كم، وبعمق 18م .

4. إنشاء ساحات التداول بمساحة 8.6 كم2 لتصبح إجمالي الساحات 10.6 كم2 .

5. إنشاء خطوط سكك حديدية بطول 17 كم.

6. اجمالي خطوط السكك الحديدية بالميناء 22 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين /مرسى مطروح.

7. يتم إنشاء طرق بطول 17كم .

8. يجرى انشاء طريق شرياني بطول 17 كم رصف خرساني 6 حارة يربط بين الأرصفة والميناء .

9. زيادة المساحة بـ4 كم2 حتي تصبح المساحة الكلية 25 كم 2 وبعمق 18 كم.

10. إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 متر .







ميناء السخنة

تطوير الموانئ

الموانئ المصرية

ميناء العين السخنة



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