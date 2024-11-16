تعرف على محطة حاويات "تحيا مصر 1".. نقلة جديدة بميناء دمياط.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت وزارة النقل نسب تنفيذ مشروع محطة حاويات "تحيا مصر1" بميناء دمياط التى يتم تنفيذها في إطار تنفيذ خطة شاملة لتطوير كافة الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر بتحويل مصر إلى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتصل الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 2000 متر، تقريبا وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية الاساسية للمحطة بنسبة 100%.

المشروع يأتي تنفيذه في إطار تنفيذ الوزارة للممر اللوجيستي المتكامل (طنطا / المنصورة / دمياط )، والذي يتكون من (المنطقة اللوجيستية بطنطا – خط سكة حديد طنطا/ المنصورة/ دمياط – الميناء الجاف بدمياط الجديدة – ميناء دمياط والذي يعتبر أحد أهم مكونات هذا الممر اللوجيستي).

وتجدر الإشارة لأن التحالف العالمي بقيادة يورو جيت الألمانية و الخط الملاحي هاباج لويد قد بدأ في عملية الإنشاءات للبنية الفوقية للمحطة التي ستكون المركز الرئيس لعمليات الخط الملاحي العالمي بالبحر المتوسط، والتي يتم تنفيذها باعلي المواصفات العالمية لمحطات الحاويات لتصبح الطاقة الاستيعابية لميناء دمياط 6 ملايين حاوية مكافئة ما يعزز مكانة الميناء عالميا كميناء محوري لتداول الحاويات وتجارة الترانزيت.



محطة حاويات تحيا مصر1 بميناء دمياط



محطة حاويات تحيا مصر1 بميناء دمياط



محطة حاويات تحيا مصر1 بميناء دمياط



محطة حاويات تحيا مصر1 بميناء دمياط



محطة حاويات تحيا مصر1 بميناء دمياط



محطة حاويات تحيا مصر1 بميناء دمياط



محطة حاويات تحيا مصر1 بميناء دمياط



محطة حاويات تحيا مصر1 بميناء دمياط



محطة حاويات تحيا مصر1 بميناء دمياط



محطة حاويات تحيا مصر1 بميناء دمياط