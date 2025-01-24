أسباب ارتفاع ضغط الدم في فترة الصباح

كتبت فاطمة ياسر

ارتفاع ضغط الدم في الصباح، يعد من الأمور التي تحدث لعدة أسباب، ويوضحها التقرير المنشور عبر موقع healthline، أكد التقرير أن ارتفاع ضغط الدم في الصباح قد يكون له أسباب فسيولوجية، ومنها:

1. زيادة إفراز الهرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول.

2. زيادة ضغط الدم نتيجة لاستيقاظ الجسم.

3. تقلص الأوعية الدموية في الصباح.

4. زيادة معدل ضربات القلب.

ومن ضمن الأسباب، النوم غير الكافي أو النوم غير المريح، وتناول القهوة أو المشروبات المحتوية على الكافيين في الصباح، التدخين و تناول الأطعمة المالحة أو الدهنية، ونقص التمارين الرياضية، والسمنة، التوتر والضغط النفسي.

الحالات الطبية المسببة لارتفاع ضغط الدم في الصباح

كما أوضح التقرير، أن هناك بعض الحالات الطبية المسببة لارتفاع ضغط الدم في الصباح، ومنها:

1. ارتفاع ضغط الدم المزمن.

2. أمراض الكلى.

3. أمراض القلب.

4. السكري.

5. الاضطرابات الغدية.

6. تناول بعض الأدوية.

7. نقص البوتاسيوم أو المغنيسيوم.

وقدم التقرير بعض النصائح للتحكم في ضغط الدم، ومنها:

1. تناول نظام غذائي صحي.

2. ممارسة الرياضة بانتظام.

3. الحصول على نوم كافي.

4. تقليل التوتر.

5. تجنب التدخين والكحول.

6. فحص ضغط الدم بانتظام.

7. تناول الأدوية الموصوفة حسب التوجيهات الطبية.

