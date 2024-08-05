5 علامات تحذيرية صامتة لارتفاع ضغط الدم فى الصباح

كتبت إيناس البنا

يمكن أن يشكل ارتفاع ضغط الدم، والذي يُطلق عليه غالبًا اسم القاتل الصامت، خطرًا كبيرًا على الصحة، ولكن هل تعلم أن قراءات ضغط الدم في الصباح قد تحمل أدلة قيمة حول صحتك القلبية والأوعية الدموية بشكل عام.

يشرح موقع أكسبريس أهمية قياس ضغط الدم في الصباح وعلامات التحذير الصامتة التي لا يجب تجاهلها، حيث يتقلب ضغط الدم بشكل طبيعي طوال اليوم، ومع ذلك، فإن القراءات المرتفعة باستمرار عند الاستيقاظ، وهي حالة تُعرف باسم ارتفاع ضغط الدم الصباحي، يمكن أن تكون سببًا للقلق.

يمكن أن يتأثر هذا بإيقاع جسمك الطبيعي ومستويات هرمون التوتر وحتى اضطرابات النوم، في حين أن الارتفاعات العرضية أمر طبيعي، فإن القراءات المرتفعة باستمرار قد تشير إلى مشكلات صحية أساسية أو عادات نمط حياة غير صحية تعطل تنظيم ضغط الدم الطبيعي في جسمك.

علامات تحذير صامتة.. لا تتجاهل هذه الإشارات الصباحية

غالبًا ما لا تظهر أعراض ارتفاع ضغط الدم بشكل ملحوظ، مما يجعل من الضروري الانتباه إلى التغيرات الطفيفة في صحتك، وخاصة في الصباح، وفيما يلي خمس علامات تحذيرية صامتة يسلط التقرير الضوء عليها:

الصداع الصباحي المستمر

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى إجهاد الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى الصداع عند الاستيقاظ.

نزيف الأنف غير المبرر

الأوعية الدموية الدقيقة في أنفك معرضة للتمزق بسبب الضغط المرتفع، يسبب نزيفًا مفاجئًا من الأنف.

التعب المستمر

الشعور المستمر بالإرهاق في الصباح قد يكون علامة على ارتفاع ضغط الدم مما يؤثر على مستويات الطاقة لديك.

الأرق

يمكن أن يرتبط صعوبة الاسترخاء أو الشعور بالانزعاج في الصباح بارتفاع ضغط الدم في الصباح.

الدوخة الصباحية

يمكن أن يحدث الدوخة عند الاستيقاظ في بعض الأحيان بسبب تقلبات ضغط الدم.