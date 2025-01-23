اليوم السابع
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نشوب حريق في مزارع قصب والحماية المدنية تسيطر على النيران بقنا

الخميس، 23 يناير 2025 09:49 م
نشوب حريق في مزارع قصب والحماية المدنية تسيطر على النيران بقنا السيطرة على حريق - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب بمحصول قصب على مساحة فدان ونصف بقرية أبودياب شرق، بمركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارا من قوات الحماية المدنية بقنا يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمحصول القصب بناحية قرية أبودياب شرق بمركز دشنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

وتبين نشوب حريق بمحصول القصب ملك المواطن عماد بدوي، وإلتهام النيران للمحصول على مساحة فدان ونصف، وتمكنت قوات الحماية المدنية بقنا من السيطرة على الحريق قبل امتداده الزراعات المجاورة دون وقوع ضحايا أو مصابين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.


 







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