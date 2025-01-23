محافظ ومدير أمن مطروح يضعان إكليلا من الزهور على النصب التذكارى بمناسبة عيد الشرطة

مطروح - حسن مشالى

وضع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يرافقه اللواء حاتم حداد مدير أمن مطروح، واللواء حاتم زهران قائد المنطقة الغربية العسكرية، إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، بمعسكر قوات الأمن، وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الشرطة، بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام، وقيادات الشرطة بمطروح.

ووجه محافظ مطروح، التهنئة نيابة عن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للواء حاتم حداد مدير أمن مطروح، ولجميع قيادات وضباط وصف وجنود الشرطة بمطروح، بمناسبة عيد الشرطة والذكرى 73 لصمود رجال الشرطة أمام قوات الإحتلال الإنجليزي في الإسماعيلية عام 1952.

وأكد المحافظ، على دور رجال الشرطة البواسل، في حماية الأمن الداخلي، وتحقيق مزيد من الأمن والإستقرار، بما انعكس على جهود التنمية ، ودورهم الفاعل في حفظ الأرواح والممتلكات، وما يقدمه أبطال الشرطة كمصدر عزة وفخر من بطولات وتضحيات في سجل التاريخ، جنباً إلى جنب مع رجال القوات المسلحة، من أجل حماية مصر وشعبها العظيم.

وفي نهاية الإحتفال، تم تبادل الدروع، كما وزع رجال الشرطة الورود في شوارع المدينة على المواطنين وقائدي السيارات، احتفالا بهذه المناسبة الوطنية.