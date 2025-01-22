المواد الدراسية لامتحانات الثانوية العامة 2025 وفق النظام الجديد

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواد امتحانات الثانوية العامة وفق النظام الجديد كالتالى:

مواد تخصص يمتحن فيها طلاب شعبة العلوم فقط وتضاف درجاتها للمجموع الكلى، وهى اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والأحياء والكيمياء والفيزياء، ومواد دراسية تخصصية يمتحن فيها طلاب شعبة الرياضيات فقط وتضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والرياضيات والكيمياء والفيزياء، ومواد تخصصية يمتحن فيها طلاب الشعبة الأدبية وتضاف درجاتها للمجموع الكلى، وهى اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والجغرافيا والإحصاء، ومواد عامة خارج المجموع وهى مواد نجاح ورسوب، وتشمل التربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لتسجيل الاستمارة الإلكترونية اضغط هنا