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المواد الدراسية لامتحانات الثانوية العامة 2025 وفق النظام الجديد

الأربعاء، 22 يناير 2025 01:00 ص
المواد الدراسية لامتحانات الثانوية العامة 2025 وفق النظام الجديد وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواد امتحانات الثانوية العامة وفق النظام الجديد كالتالى:

مواد تخصص يمتحن فيها طلاب شعبة العلوم فقط وتضاف درجاتها للمجموع الكلى، وهى اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والأحياء والكيمياء والفيزياء، ومواد دراسية تخصصية يمتحن فيها طلاب شعبة الرياضيات فقط وتضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والرياضيات والكيمياء والفيزياء، ومواد تخصصية يمتحن فيها طلاب الشعبة الأدبية وتضاف درجاتها للمجموع الكلى، وهى اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والجغرافيا والإحصاء، ومواد عامة خارج المجموع وهى مواد نجاح ورسوب، وتشمل التربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لتسجيل الاستمارة الإلكترونية اضغط هنا







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وزارة التربية والتعليم

تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الثانوية العامة 2025

رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي العام 2025

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

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