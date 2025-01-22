المديريات التعليمية توجه بتشديد مراقبة لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

كتب محمود طه حسين

وجهت المديريات التعليمية والإدارات رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بتشديد المراقبة على الطلاب مع توفير الهدوء لهم داخل اللجان، مشددة على التصدى لكل محاولات الغش وتصوير الأسئلة الامتحانية سواء قبل أو بعد اللجنة، ومحاسبة أى مقصر أو مخطئ سواء من الطلاب أو الملاحظين.

الجدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول انطلقت السبت 18 يناير الجارى ومستمرة حتى نهاية الأسبوع، وشهدت الامتحانات حالات غش إلكترونى وتصوير الأسئلة فى عدة محافظات أبرزها القاهرة.

وأكدت المديريات التعليمية أن تصوير الأسئلة يعرض الطالب للحرمان من النجاح فى الامتحانات، ويحرم من دخول الاختبارات لمدة تصل إلى عامين، مشيرة إلى أهمية عقد امتحانات آمنة لتحقيق العدالة بين الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات.

وبدأ طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث يؤدى قرابة مليون و200 ألف طالب تقييمات الترم الأول فى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية والعلوم والدراسات الاجتماعية والرياضيات.