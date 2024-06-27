قبل الامتحان.. اعرف كيف واجه القانون جروبات الغش فى الثانوية العامة؟

كتب محمد عبد الرازق

فرض قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 عقوبات مغلظة على جرائم الغش أو الشروع فيه، حيث وضع القانون عقوبات على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أى نظم تقييم فى مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أو الشروع فيها.

ونصت المادة الأولى من القانون على "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أى نظم تقييم فى مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.



ويعاقب على الشروع فى ارتكاب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.



ويحكم بحرمان الطالب الذى يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا فى جميع المواد، وفى حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصرى دورين متتاليين.

وفى جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.



ونصت المادة الثانية من القانون على أنه يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التى تساعد على ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.



طالبت وزارة التربية والتعليم الطلاب بعدم الانسياق وراء جروبات الغش التى تروج لتسريب الأسئلة، موضحة أن هذه الجروبات تحاول إقناع الطلاب بقدرتها على توفير الأسئلة قبل بدء لجنة الامتحان فى التاسعة صباحا قبل كل امتحان، وهذه المزاعم هدفها جمع أموال من الطلاب.



وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن جروبات الغش تعمل على الترويج بين كل امتحان والمادة التى تليه وفق الجدول على قدرتها لمنح الطلاب الأسئلة قبل انطلاق الاختبار، وهذا الأمر غير صحيح على الاطلاق الأن الأسئلة مؤمنة بشكل كامل ولا يمكن على الاطلاق أن يحدث تسريب للأسئلة.