مرادف "حسام رمح".. سؤال يحير طلبة الشهادة الإعدادية

كتب محمود طه حسين

اشتملت أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول على بعض المفردات والكلمات التى تقيس النواتج الدراسية للطلاب من بينها مرادف تتوقي (تتشوق - تخشى - تصون - تكره ومرادف حسام رمح - سيف - قوس- درع ومرادف تقويتها منحها - دعمها - رفعها - تزيينها ومفرد طوابق مطبق - طباق - طابق -مطابق).



الجدير بالذكر أن صفحات الغش الإلكترونى تداولت أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية فى عدة محافظات منها القاهرة والفيوم وكفر الشيخ وأسيوط والمنيا وسوهاج وقنا.



وبدأ طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الأول حيث يؤدى قرابة مليون و200 ألف طالب تقييمات الترم الأول فى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية والعلوم والدراسات الاجتماعية والرياضيات.



الجدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية انطلقت اليوم حيث يتم تقييم الطلاب حسب جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول التى تم إعلانها من قبل المديريات التعليمية حتى 23 يناير 2025.