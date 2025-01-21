اليوم السابع
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سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 21 -1-2025 فى البنوك منتصف التعاملات

الثلاثاء، 21 يناير 2025 12:28 م
سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 21 -1-2025 فى البنوك منتصف التعاملات الدينا الكويتي
عبد الحليم سالم

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استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 21 -1-2025، بالبنوك المصرية، وفق تحديثات البنوك في منتصف التعاملات اليوم متراجعا فقط قرشين، في الشراء وقرشا فى البيع مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 162.2 جنيه للشراء، 163.3 للبيع.

يقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 21-1-2025 مقابل الجنيه، في منتصف  التعاملات كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
162.1 جنيه للشراء.

163.4 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

162.2  جنيه للشراء.

163.4 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

158.2 جنيه للشراء.

163.4 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

160.8 جنيه للشراء.

163.4  جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

159.6  جنيه للشراء.

163.4 جنيه للبيع.


 







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