6 تغييرات بسيطة افعلها يوميا للوقاية من أمراض القلب

كتبت مروة هريدى

قلبك هو عضو مجتهد لا يتوقف عن العمل أبدًا، لذا فمن العدل أن نتعامل معه بعناية إضافية، ووفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، حيث تقتل ما يقدر بنحو 17.9 مليون شخص كل عام، وفي حين أن بعض النصائح الصحية للقلب قد تبدو مألوفة، مثل تناول كمية أقل من الملح أو ممارسة المزيد من التمارين الرياضية، إلا أن هناك تغييرات صغيرة، ولكنها قوية، يمكنك القيام بها للحفاظ على صحة قلبك، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 6 عادات يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة قلبك وحمايته من الأمراض:



تناول فيتامين سي مع الماء



إن بدء اليوم بتناول كوب من الماء الدافئ بالليمون في الصباح لا يعزز ترطيب الجسم فحسب، بل يساعد أيضًا في موازنة مستويات الحموضة في الجسم، فالليمون غني بفيتامين سي، الذي يمكن أن يقلل الالتهاب في الأوعية الدموية، كما تدعم هذه الطقوس البسيطة عملية الهضم، مما يساعد بشكل غير مباشر على تقليل الضغط على قلبك.

احرص على الضحك



الضحك يحفز إفراز الإندورفين، ويقلل من هرمونات التوتر، ويحسن وظائف الأوعية الدموية، وسواء يتحقق ذلك عند مشاهدة مقطع فيديو مضحكًا، أو سماع نكتة من صديق، فإن قضاء بعض الوقت في الضحك يمكن أن يحدث العجائب لصحة قلبك .

استبدال الجلوس أمام الشاشات خاصة بعد تناول الوجبات بالمشي



إن تصفح الهاتف بشكل متواصل قبل النوم أو بعد تناول الوجبات عادة يمارسها الكثير منا، ولكن استبدال هذا الوقت بالمشي لمسافات قصيرة يمكن أن يفيد قلبك بشكل كبير، حيث يساعد المشي السريع لمدة 10 دقائق بعد تناول الطعام على خفض مستويات السكر في الدم وتحسين الدورة الدموية، وكلاهما يقلل من الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية.

ممارسة تقنية التنفس العميق لمدة دقيقة واحدة



يعد التوتر أحد ألد أعداء صحة القلب، لذلك فإن أخذ دقيقة واحدة فقط كل بضع ساعات لممارسة التنفس العميق يمكن أن يخفض معدل ضربات القلب، ويخفض ضغط الدم، ويهدئ عقلك، فقط استنشق الهواء بعمق لمدة أربع ثوانٍ، واحبس أنفاسك لمدة أربع ثوانٍ، ثم ازفر لمدة أربع ثوانٍ، فهى عملية إعادة ضبط صغيرة لقلبك.

تناول المكسرات بدلاً من رقائق البطاطس



قد يكون تناول رقائق البطاطس في الوجبات الخفيفة أمرًا مغريًا، ولكن المكسرات مثل اللوز أو الجوز أو الفستق تعد خيارًا أفضل كثيرًا، فهي مليئة بالدهون الصحية والألياف والمغنيسيوم، مما يخفض من مستويات الكوليسترول السيئ ويحسن صحة القلب، بالإضافة إلى ذلك، فهي مقرمشة ولذيذة ومشبعة.

تناول مشروبات الأعشاب بدلًا من القهوة في الليل



قد يساعدك تناول القهوة في وقت متأخر من الليل على البقاء مستيقظًا، لكنه قد يرفع معدل ضربات قلبك ويزعج نومك، مما يؤثر سلبًا على صحة قلبك، وبدلًا من ذلك، جرّب تناول مشروبات الأعشاب المهدئة مثل البابونج أو النعناع أو الكركديه، فلا تساعدك هذه المشروبات على الاسترخاء فحسب، بل تحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة التي تعزز صحة القلب.