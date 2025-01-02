الصحة العالمية: زيادة أمراض القلب والسكرى بإقليم شرق المتوسط

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية في بيان جديد لها، إنه تزداد الأمراض غير المعدية مثل داء السكري والسمنة وأمراض القلب في منطقة شرق المتوسط، والتي ترتفع أكثر مع تدخين التبغ، واستهلاك المشروبات المحلاة بالسكر.

الأرقام مثيرة للقلق

التبغ: يتسبب في وفاة أكثر من 8 مليون شخص عالمياً.

المشروبات المحلاة بالسكر: الاستهلاك المنتظم يزيد من خطر السكري من النوع 2 بنسبة 26%، يمكن استخدام الضرائب كحل للصحة العامة.

لماذا تعمل الضرائب

تغيير السلوك - ارتفاع الأسعار يقلل الاستخدام، خاصة بين الشباب.

تعزيز الإيرادات - تمويل برامج الوقاية والعلاج.

الإنصاف الصحي - يحمي أكثر الأشخاص عرضة للخطر، مع تزايد التحديات الصحية، حان الوقت لزيادة الجهود مع الاستراتيجيات الضريبية المؤثرة معًا، يمكننا بناء مجتمعات أكثر صحة وتخفيف عبء الأمراض غير المعدية.