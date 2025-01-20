وزيرة التنمية المحلية تتابع مشروع تطوير ورفع كفاءة 3 شوارع بمنطقة العتبة

كتب على عبد الرحمن

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم، مع اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير بحضور اللواء مختار حسن رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى وعدد من قيادات الوزارة ومسئولى الجهاز وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى يقوم بتنفيذها الجهاز المركزى للتعمير وجهاز تعمير القاهرة الكبرى على أرض محافظات الجمهورية بتكليف من وزارة التنمية المحلية وعلى رأسها تطوير وإنشاء عدد من المجازر الحكومية بالمحافظات ، وذلك فى ضوء تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالعمل فى المشروع القومى لتطوير المجازر لتشجيع ثقافة الذبح داخل المجازر والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة للمواطن وبجودة عالية وبأسعار مناسبة.

وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير وزارة التنمية المحلية الخاص بتفقد والمرور على 13 مجزر تم تطويرها وإنشاءها ضمن المرحلة الأولى للمشروع وقام بتنفيذها الجهاز المركزى للتعمير وذلك قبل استلامها رسمياً.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بأهمية سرعة تلافى أى ملاحظات وردت فى التقرير سواء ما يخص الأعمال الإنشائية والانتهاء من أعمال الكهروميكانيكال، وفقاً للأكواد والمعايير المعتمدة فى ملف المجازر، حتى يتم استلامها بصورة نهائية فى نهاية شهر فبراير القادم وتشغيلها بصورة مستدامة دون أى ملاحظات جديدة خلال 3 أشهر وطرح بعضها للاستثمار أمام القطاع الخاص.

وأكدت د.منال عوض ، أن الدولة حريصة على الاستغلال الأمثل لكافة المجازر التى تم تطويرها ورفع كفاءتها أو إنشاءها من جديد والاستفادة القصوى من الاستثمارات التى تم ضخها لتطوير المجازر بما يساهم فى الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة فيما يخص نواتج الذبح فى إطار تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة.

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض جهود جهاز تعمير القاهرة الكبرى للبدء فى تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة شوارع الجوهرى ويوسف نجيب والعسيلى بمنطقة العتبة بمحافظة القاهرة ، وكذا متابعة عدد من مشروعات التطوير الحضرى فى محافظات القليوبية وبنى سويف والإسكندرية وأسوان.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بسرعة الانتهاء من المشروعات المستهدفة فى التوقيتات الزمنية المحددة لها وبأقصى كفاءة وجودة ممكنة، وأشارت الدكتورة منال عوض إلى ضرورة عقد اجتماعات دورية بين الوزارة والجهاز المركزى للتعمير لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات بصورة دقيقة.

ومن جانبه، أشار اللواء محمود نصار إلى حرص الجهاز المركزى للتعمير على تنفيذ كافة المشروعات المستهدفة مع الوزارة بأفضل صورة وجودة وكفاءة وتلافى أى ملاحظات تم رصدها خلال تفقد الفرق المعنية بوزارة التنمية المحلية للمشروعات الجارية.