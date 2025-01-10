قائمة مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بجميع مراكز الأقصر فى 16 معلومة

الأقصر – أحمد مرعى

تشهدت محافظة الأقصر العمل على قدم وساق في سلسلة من المشروعات القومية لدعم المدن والقرى، وذلك برعاية وإشراف الجهاز المركزي للتعمير بالبحر الأحمر، وذلك تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" في معلومات للقراء قائمة المشروعات التي يجرى العمل على تنفيذها برعاية الجهاز المركز للتعمير بالبحر الأحمر، داخل مدن محافظة الأقصر:-

1. يجرى العمل على تنفيذ عدد 5 مشروعات بتكلفة إجمالية 448 مليون جنيه

2. تشمل المشروعات الجارى تنفيذ تطوير كورنيش النيل بالبر الغربى

3. يتم العمل بإنشاء ممر زجاجى وعدد 2 مرسى عائم غرباً

4. يتم تطوير ممشايات معدنية لتطوير مرسى معديات الأهالى واللنشات

5. يجرى إنشاء جراج للحافلات السياحية وآخر للدواب ملحقاً بالكورنيش الجديد

6. يتم إنشاء طريق يربط بين كورنيش البر الغربى والمرسى السياحى القديم

7. تجرى أعمال القطاع الجنوبى والتى تأتى جميعها ضمن أعمال تطوير كورنيش البر الغربى

8. تشمل المشروعات 5 مشروعات أخرى بتكلفة أجمالية 124 مليون جنيه

9. تشمل تلك المشروعات رفع كفاءة كورنيش مدينة أرمنت

10. يجرى إنشاء حائط ساند على ترعة الضوه بالقرنة

11. يتم رصف طريق يربط بين طريق مصر - أسوان الزراعى والطريق الصحراوى الغربى بالقرنة بطول 2 كم

12. يجرى إنشاء مبنى المجلس المحلى الشعبى وتجليد قواعد محولات الكهرباء ودهانها من الخارج بالأقصر

13. جارى دراسة عدد 3 مشروعات بتكلفة إجمالية 475 مليون جنيهاً

14. تشمل تلك المشروعات تطوير ورفع كفاءة كورنيش مدينة إسنا

15. يتم العمل على تطوير ورفع كفاءة موقف الأقاليم

16. يجرى إنشاء مرسى عائم بالبر الشرقى وتطوير ونقل مرسى العبارات بالبر الغربى



المشروعات التى يجرى العمل عليها بالأقصر



العمل فى تطوير كورنيش مدينة أرمنت



العمل فى مشروع تطوير كورنيش البر الغربى