سرطان القولون والمستقيم .. الأعراض والأسباب

كتب – حسام الشقويرى

يتطور سرطان القولون من الأورام الحميدة (الزوائد) في البطانة الداخلية للقولون، ويخضع مقدمو الرعاية الصحية لاختبارات فحص وعلاجات تكشف عن الأورام الحميدة السرطانية وتزيلها، وإذا لم يتم علاجه ، فقد ينتشر سرطان القولون إلى مناطق أخرى من الجسم. بفضل هذه الاختبارات والعلاج المبكر وأنواع العلاج الجديدة ، يموت عدد أقل من الناس بسبب سرطان القولون، وفقا لما نشره موقع helpguide

ما هو سرطان القولون؟

يبدأ سرطان القولون (القولون والمستقيم) في القولون (الأمعاء الغليظة) ، وهو الأنبوب الطويل الذي يساعد في نقل الطعام المهضوم إلى المستقيم وخارجه، ويتطور سرطان القولون من بعض الاورام الحميدة أو النمو في البطانة الداخلية للقولون. يخضع مقدمو الرعاية الصحية لاختبارات فحص تكتشف السلائل محتملة التسرطن قبل أن تتحول إلى أورام سرطانية . قد ينتشر سرطان القولون الذي لم يتم اكتشافه أو معالجته إلى مناطق أخرى من الجسم. بفضل اختبارات الفحص والعلاج المبكر وأنواع العلاج الجديدة ، يموت عدد أقل من الناس بسبب سرطان القولون.

الأعراض والأسباب

يمكن أن تصاب بسرطان القولون دون ظهور أعراض. إذا كانت لديك أعراض ، فقد لا تكون متأكدًا مما إذا كانت التغييرات في جسمك هي علامات على الإصابة بسرطان القولون. وذلك لأن بعض أعراض سرطان القولون تشبه أعراض الحالات الأقل خطورة. تشمل الأعراض الشائعة لسرطان القولون ما يلي:

دم على البراز

ألم البطن

انتفاخ المعدة

فقدان الوزن غير المبرر

التقيؤ

التعب والشعور بضيق التنفس

ما الذي يسبب سرطان القولون؟

مثل جميع أنواع السرطان ، يحدث سرطان القولون عندما تنمو الخلايا وتنقسم دون حسيب ولا رقيب. كل الخلايا في جسمك تنمو وتنقسم وتموت باستمرار. هذه هي الطريقة التي يظل بها جسمك بصحة جيدة ويعمل كما ينبغي. في سرطان القولون ، تستمر الخلايا المبطنة للقولون والمستقيم في النمو والانقسام حتى عندما يفترض أن تموت. قد تأتي هذه الخلايا السرطانية من الاورام الحميدة في القولون.

العلاج

الجراحة هي العلاج الأكثر شيوعًا لسرطان القولون. هناك عمليات جراحية وإجراءات مختلفة لسرطان القولون:

الوقاية

قد لا تتمكن من الوقاية من سرطان القولون ، ولكن يمكنك تقليل خطر الإصابة بهذه الحالة من خلال إدارة عوامل الخطر:

تجنب التبغ . إذا كنت تدخن وتريد المساعدة في الإقلاع عن التدخين ، فتحدث إلى أحد مقدمي الرعاية الصحية حول برامج الإقلاع عن التدخين.

حافظ على وزن صحي .

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا .

تتبع التاريخ الطبي لعائلتك .

اتبع إرشادات فحص سرطان القولون