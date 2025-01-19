وزارة الصحة تكشف معلومة مهمة عن سبب الإصابة بسرطان عنق الرحم

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن الكشف المبكر ضروري لأن الإصابة المتواصلة بفيروس الورم الحليمي البشري في عنق الرحم (الجزء السفلي من الرحم) إذا تركت دون علاج تسبب %95 من حالات سرطان عنق الرحم.

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الخطوات التى تحمى من سرطان عنق الرحم وتتضمن:-

1. التوجه للمستشفى لتحديد استهدافك بالفحص من خلال استبيان وزارة الصحة.

2. الالتزام بالكشف والمتابعة الدورية.

3. الحصول على العلاج في مرحلة الخلايا غير الطبيعية.

وقالت، إن سرطان عنق الرحم هو سادس أشهر نوع سرطان يصيب السيدات، وأضافت أن السبب فى 99% من الحالات المصابة بسرطان عنق الرحم بسبب فيروس الورم الحليمي أو HPV .

ونصحت الفتيات من سن 9 سنوات بتلقى التطعيم ضد فيروس الورم الحليمى، كما تنصح السيدات فوق عمر الثلاثين بعمل الفحص.

وقالت: "وزارة الصحة المصرية حاليا فى حملة 100 مليون صحة تقوم بالكشف المجانى عن المرض، لأن الكشف المبكر يساعد على العلاج والتطعيم يمنع المرض من الأساس".

وتابعت التطعيم فى مصر نوعين:

- نوع ثنائى ويكون من سرطان عنق الرحم.

- نوع رباعى ويكون من سرطان عنق الرحم والسنطات التناسلية.



