طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون اليوم امتحان الجبر والهندسة

كتبت مرام محمد

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين 20 يناير 2025، امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والهندسة، وذلك ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025.

ووفقًا لجدول امتحانات الفصل الدراسي الأول المعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تنطلق لجنة امتحان مادة الجبر والإحصاء في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة ساعتين، فيما تنطلق لجنة امتحان مادة الهندسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف وتستمر لمدة ساعتين.

وشدد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على مديرى الإدارات، ووكلاء الإدارات، ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة، بضرورة الالتزام الكامل بجميع التعليمات المتعلقة بتوزيع الأسئلة وتأمينها، ومتابعة أعمال المراقبة داخل اللجان لضمان النزاهة والشفافية.

وحث القيادات على ضرورة متابعة سير العمل داخل مراكز توزيع الأسئلة وضمان عدم وجود أى تأخير أو تقصير قد يؤثر على سير الامتحانات.

وشدد على منع اصطحاب أى أجهزة إلكترونية، سواء للطلاب أو الملاحظين، داخل اللجان لضمان نزاهة العملية الامتحانية ومنع أى محاولات غش.

وأكد أن أى محاولات للإخلال بالنظام سيتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المشددة، بما يضمن نزاهة الامتحانات وحماية حقوق الطلاب.

ووفقًا لجدول الامتحانات، أدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، يوم السبت 18 يناير 2025، أول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 في مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية.

ويؤدي الطلاب، اليوم الإثنين 20 يناير 2025 امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والهندسة، والثلاثاء 21 يناير 2025 امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والأربعاء 22 يناير 2025 امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية، والخميس 23 يناير 2025 امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).