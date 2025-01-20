اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 يناير 2025 06:15 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون اليوم امتحان الجبر والهندسة

الإثنين، 20 يناير 2025 06:00 ص
طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون اليوم امتحان الجبر والهندسة طلاب الشهادة الاعدادية
كتبت مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين 20 يناير 2025، امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والهندسة، وذلك ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025.

ووفقًا لجدول امتحانات الفصل الدراسي الأول المعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تنطلق لجنة امتحان مادة الجبر والإحصاء في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة ساعتين، فيما تنطلق لجنة امتحان مادة الهندسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف وتستمر لمدة ساعتين.

وشدد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على مديرى الإدارات، ووكلاء الإدارات، ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة، بضرورة الالتزام الكامل بجميع التعليمات المتعلقة بتوزيع الأسئلة وتأمينها، ومتابعة أعمال المراقبة داخل اللجان لضمان النزاهة والشفافية.

وحث القيادات على ضرورة متابعة سير العمل داخل مراكز توزيع الأسئلة وضمان عدم وجود أى تأخير أو تقصير قد يؤثر على سير الامتحانات.

وشدد على منع اصطحاب أى أجهزة إلكترونية، سواء للطلاب أو الملاحظين، داخل اللجان لضمان نزاهة العملية الامتحانية ومنع أى محاولات غش.

وأكد أن أى محاولات للإخلال بالنظام سيتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المشددة، بما يضمن نزاهة الامتحانات وحماية حقوق الطلاب.

ووفقًا لجدول الامتحانات، أدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، يوم السبت 18 يناير 2025، أول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 في مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية.

ويؤدي الطلاب، اليوم الإثنين 20 يناير 2025 امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والهندسة، والثلاثاء 21 يناير 2025 امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والأربعاء 22 يناير 2025 امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية، والخميس 23 يناير 2025 امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).







مشاركة

امتحانات الصف الثالث الاعدادي

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي

امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2025

امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني

امتحانات الصف الثالث الاعدادي عربي

امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني

امتحانات الاعداديه

جدول امتحانات الشهاده الاعداديه 2025

نماذج امتحانات موقع وزارة التربية والتعليم

امتحان العربي تالته اعدادي 2025

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول محافظه القاهره 2025

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظه القليوبيه 2025

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظه الجيزه 2025

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول محافظه الغربيه 2025

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي سوهاج 2025

التعليم

وزارة التعليم

وزارة التربية والتعليم

اليوم السابع بلس






الرجوع الى أعلى الصفحة