نماذج استرشادية فى مادة الرياضيات باللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية

كتبت - مرام محمد

يزداد بحث كثيرٌ من طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، عن أسئلة استرشادية لامتحان مادة الرياضيات (الجبر والهندسة) باللغة الإنجليزية، تساعدهم على الإلمام بأهم أجزاء المنهج والتدريب على شكل أسئلة امتحان الفصل الدراسي الأول، للحصول على درجات التفوق والنجاح.

وتسهيلًا على الطلاب، وفرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نماذج استرشادية لامتحان مادة الرياضيات (الجبر والهندسة) باللغة الإنجليزية، الذي يعقد غدًا الإثنين الموافق 20 يناير 2025، نقدمها في السطور التالية.

وأوضحت المديرية، أن النماذج الاسترشادية تقدم أسئلة متنوعة وشاملة، تغطي المنهج بأكمله وتعكس مستوى أسئلة الامتحانات الرسمية.

وأشارت إلى أنه تم إعداد النماذج وفق معايير دقيقة، لضمان استفادة الطالب من كل سؤال، وأسلوب علمي يساهم في تحسين القدرة على التحليل وحل المشكلات، مطالبة الطلاب بالتحضير والاستعداد الجيد للامتحان.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، أمس السبت 18 يناير 2025، أول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1024-2025 في مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية.

ووفقًا لجدول الامتحانات، المعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة، غدًا الإثنين 20 يناير 2025 امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والهندسة.

ويؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 21 يناير 2025 امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والأربعاء 22 يناير 2025 امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية، والخميس 23 يناير 2025 امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).



