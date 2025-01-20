رفع 500 طن مخلفات وقمامة فى حملة على مدار 3 أيام بمدينة أسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملات نظافة بمختلف أحياء المدينة، نجحت خلالها فى رفع أكثر من 500 طن من المخلفات والتراكمات والقمامة، على مدار 3 أيام، بطول مصرف السيل ناحية الناصرية وخور عواضة والحكروب وعزب كيما بنطاق حى شرق، فضلاً عن حى الصداقة الجديد، ومدينة ناصر وبعض المناطق بنطاق حى جنوب ،

قال إبراهيم سليمان، رئيس مدينة أسوان، فى بيان صحفى، إن هذه الجهود شهدت مشاركة لنواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية ومشروع النظافة بواقع 45 عامل مدعمين بـ 2 سيارة حمولة 40 طن ، و 3 سيارات حمولة 20 طن ، و 2 لودر كبير ، و 3 لوادر صغيرة ، فضلاً عن الإستعانة بسيارات المدفن المحكوم حيث يتم نقل كافة الكميات إلى المقلب العمومى ، ومستمرون فى مواصلة الأعمال ليل نهار.

وتستكمل الوحدات المحلية بالمدن والمراكز جهودها المكثفة على مدار اليوم تنفيذاً لتكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان من أجل إضفاء الشكل الجمالى والحضارى، وخلق متنفس حيوى وبيئى مناسب للمواطنين من خلال تنفيذ أعمال النظافة العامة ، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وإزالة التعديات.



تراكمات وأتربة



حملات نظافة



رفع التراكمات



رفع مخلفات الأشجار