رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتفقد لجان الشهادتين الابتدائية والإعدادية

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، يرافقه الدكتور على حسين، موفد قطاع المعاهد الأزهرية لمتابعة الامتحانات، بلجان امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، اليوم الاثنين، بمجمع لجان إدارة غرب، ولجان إدارة شرق التعليميتين.

واطمأن رئيس المنطقة على سلامة الطلاب، وأعضاء اللجان، ووصول الأسئلة في موعدها؛ في ظل الأجواء الصباحية الضبابية، كما اطمأن على كفاية أوراق الامتحان، ومدى مطابقة الأسئلة للمنهج المقرر.

جدير بالذكر، أن اليوم الاثنين هو آخر أيام أعمال امتحانات الشهادة الابتدائية، وتبدأ أعمال التصحيح غدًا الثلاثاء ، بينما تنتهي أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية غدًا، على أن تتم أعمال التصحيح يوم الأربعاء .