منطقة الإسكندرية الأزهرية تعلن موعد انعقاد تصفيات مسابقة نحلة التهجى

الإسكندرية أسماء على بدر

تعلن منطقة الإسكندرية الأزهرية، برعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية، وتحت إشراف نعمة علام، القائم بعمل موجه عام اللغة الإنجليزية، أسماء الطلاب المتسابقين على مستوى المنطقة، في مسابقة (نحلة التهجى القومية)، والمقرر انعقادها بمبنى بيت شباب الأزهر بسموحه، بداية من الأحد القادم الموافق 26 يناير الجاري، وحتى الثلاثاء الموافق من نفس الشهر، وفقًا للمواعيد المعلنة والمحددة لكل صف.

وتبدأ التصفيات يوم الأحد الموافق 26/ 1/ 2025 و للمستويين: الأول والثاني رياض الأطفال والصفين الأول والثاني من المرحلة الابتدائية ويوم الاثنين الموافق 27/ 1/ 2025 و للصفوف من الثالث حتى السادس من المرحلة الابتدائية. - والصف الأول من المرحلة الإعدادية.

وتبدأ يوم الثلاثاء الموافق 28/ 1/ 2025 و للصفين الثاني والثالث من المرحلة الإعدادية والصفوف من الأول حتى الثالث من المرحلة الثانوية. كما تعلن منطقة الإسكندرية أسماء المتسابقين في كل صف، كما هو موضح في القوائم المعلنة، وتهيب بالمتسابقين الالتزام التام بالموعد المحدد لكل صف.



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