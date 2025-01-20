ترامب: هناك جنسان فقط ذكر وأنثى وسننشئ مجتمعا قائما على تجاهل فرق الألوان

كتب عبد الوهاب الجندى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "سننشئ مجتمعا قائما على تجاهل فرق الألوان بين الناس ومبنى على الكفاءة وهناك جنسان فقط ذكر وأنثى".

وأكد ترامب خلال كلمته بعد حلف اليمين الدستوري، أنه سيعلن "حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة لخفض التضخم وسيكون استخراج الطاقة الأحفورية بلا حدود."

وأضاف: سأعلن حالة الطوارئ الوطنية على حدودنا الجنوبية وسنوقف عمليات الدخول وسنعيد الأجانب إلى الأماكن الذين قدموا منها وسنبدأ سياسة إبقاء المهاجرين غير الشرعيين في المكسيك.

وأدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القسم رئيسا رقم 47 للولايات المتحدة الأمريكية فى حفل تنصيب داخل مبنى الكابيتول فى العاصمة واشنطن.