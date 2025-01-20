ترامب: هناك جنسان فقط ذكر وأنثى وسننشئ مجتمعا قائما على تجاهل فرق الألوان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "سننشئ مجتمعا قائما على تجاهل فرق الألوان بين الناس ومبنى على الكفاءة وهناك جنسان فقط ذكر وأنثى".
وأكد ترامب خلال كلمته بعد حلف اليمين الدستوري، أنه سيعلن "حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة لخفض التضخم وسيكون استخراج الطاقة الأحفورية بلا حدود."
وأضاف: سأعلن حالة الطوارئ الوطنية على حدودنا الجنوبية وسنوقف عمليات الدخول وسنعيد الأجانب إلى الأماكن الذين قدموا منها وسنبدأ سياسة إبقاء المهاجرين غير الشرعيين في المكسيك.
وأدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القسم رئيسا رقم 47 للولايات المتحدة الأمريكية فى حفل تنصيب داخل مبنى الكابيتول فى العاصمة واشنطن.
وخلال المراسم قال الرئيس واضعا يده على (الكتاب المقدس): " أقسم (أو أقر) بأنني سوف أقوم بتنفيذ متطلبات منصب رئيس الولايات المتحدة بكل أمانة، وبكل ما أستطيع سأدافع وأحافظ وأحمي دستور الولايات المتحدة الأمريكية."
اقرأ أيضا
دونالد ترامب يؤدى القسم ويصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية
إنهاء حق المواطنة بالولادة وطوارئ على الحدود.. أولى قرارات ترامب
ترامب ينشر الجيش الأمريكى على الحدود مع المكسيك فى أول أوامره التنفيذية اليوم
حرس وطنى ومركبات عسكرية.. تكثيف أمنى فى واشنطن استعدادا لتنصيب ترامب
تنصيب ترامب.. الرئيس المنتخب يؤدى القسم على إنجيل هدية من والدته