اليوم السابع
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ترامب: هناك جنسان فقط ذكر وأنثى وسننشئ مجتمعا قائما على تجاهل فرق الألوان

الإثنين، 20 يناير 2025 07:42 م
ترامب: هناك جنسان فقط ذكر وأنثى وسننشئ مجتمعا قائما على تجاهل فرق الألوان ترامب
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "سننشئ مجتمعا قائما على تجاهل فرق الألوان بين الناس ومبنى على الكفاءة وهناك جنسان فقط ذكر وأنثى".

وأكد ترامب خلال كلمته بعد حلف اليمين الدستوري، أنه سيعلن "حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة لخفض التضخم وسيكون استخراج الطاقة الأحفورية بلا حدود."

وأضاف: سأعلن حالة الطوارئ الوطنية على حدودنا الجنوبية وسنوقف عمليات الدخول وسنعيد الأجانب إلى الأماكن الذين قدموا منها وسنبدأ سياسة إبقاء المهاجرين غير الشرعيين في المكسيك.

وأدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القسم رئيسا رقم 47 للولايات المتحدة الأمريكية فى حفل تنصيب داخل مبنى الكابيتول فى العاصمة واشنطن.

ووضع يديه على نسختين من الإنجيل، إحداهما منحتها له والدته فى عام 1955.

وخلال المراسم قال الرئيس واضعا يده على (الكتاب المقدس): " أقسم (أو أقر) بأنني سوف أقوم بتنفيذ متطلبات منصب رئيس الولايات المتحدة بكل أمانة، وبكل ما أستطيع سأدافع وأحافظ وأحمي دستور الولايات المتحدة الأمريكية."

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