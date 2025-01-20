الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الغربية بتعديل شارع بالمخطط التفصيلي لقرية نواج بطنطا

الغربية مصطفى عادل

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين 20 يناير قرار اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية برقم 918 لسنة 2024 بتاريخ 26/8/2024 الموافقة على تعديل شارع وارد بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية نواج مركز طنطا.

وجاء في نص القرار كالتالى:

بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته، وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وعلى موافقة لجنة مهندسي الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة بالمحضر رقم (16) بتاريخ 8/7/2024، وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، بشأن کتاب رئاسة مركز ومدينة طنطا الوارد للإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة بتاريخ 3/6/3024 برقم(383)، بشأن الطلب المقدم من المواطن / شريف عبد الرحمن عبد اللطيف برج من ناحية قرية نواج - مركز طنطا، والمتضمن تعديل شارع وارد بالمخطط التفصيلي المعتمد للقرية والمرفق به (3) نسخ كلك، وعلى موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة بتاريخ 27/7/2024، تقرر الموافقة على تعديل شارع وارد بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية نواج - مركز طنطا ، والمرفق به (3) نسخ كلك، والموافقة على قيام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الموافقة.







