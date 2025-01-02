8 أطعمة صحية خالية من السعرات الحرارية.. تساعدك فى رحلة الدايت

كتبت فاطمة ياسر

إذا كنت ترغب في التخلص من الوزن الزائد، وفي نفس الوقت تناول الأطعمة الصحية والمفيدة، والغنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، فهذا التقرير يقدم لك أبرز الأطعمة المفيدة وقليلة السعرات الحرارية وفقا لموقع HINDUDTANTIMES، ومنها:

الخيار

يحتوي الخيار على 4 سعرات حرارية لكل 100 جرام، كما أن المحتوى العالي من الماء في الخيار يجعلنا نشعر بالشبع كما يرطب الجسم دون إضافة الكثير من السعرات الحرارية إلى النظام الغذائي.

الكوسة

تحتوي الكوسة على 17 سعرة حرارية لكل 100 جرام، وهي مصدر غني بالألياف التي تساعد في تسهيل عملية الهضم.

الكرفس

يحتوي الكرفس على 6 سعرات حرارية لكل 100 جرام، وهو غني بالماء والألياف، مما يجعله وجبة خفيفة مرطبة .

السبانخ

تحتوي السبانخ على 23 سعرة حرارية لكل 100 جرام، وهي منخفضة السعرات الحرارية للغاية ولكنها مليئة بالفيتامينات والمعادن، وتزيد من القيمة الغذائية للجسم.

الخس

يحتوي الخس على 5 سعرات حرارية لكل 100 جرام، وهو مثالي للسلطات واللفائف، كما أنه منخفض السعرات الحرارية للغاية.

الطماطم

تحتوي الطماطم على 18 سعرة حرارية لكل 100 جرام، وهي تضيف نكهة إلى الطعام وتحتوي على خصائص مضادة للأكسدة.

القرنبيط

يحتوي القرنبيط على 25 سعرة حرارية لكل 100 جرام، وهو يشبع الجسم، ومتعدد الاستخدامات ويمكن تناوله في العديد من الأطباق، كما أنه منخفض السعرات الحرارية بطبيعته.

الفطر "المشروم"

يحتوي الفطر على 22 سعرة حرارية لكل 100 جرام. الفطر هو بديل رائع للوجبات، فهو غني بمضادات الأكسدة ويضيف سعرات حرارية أقل إلى النظام الغذائي.

الفجل:

يحتوي الفجل على 16 سعرة حرارية لكل 100 جرام، وباعتباره من الخضراوات منخفضة السعرات الحرارية، يمكن تناول الفجل كوجبة خفيفة مقرمشة ولذيذة.

البطيخ:

يحتوي البطيخ على 30 سعرة حرارية لكل 100 جرام، وهو مرطب ومنعش ويمكنه أن يشبع الجسم ويرطبه.