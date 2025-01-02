وزارة الصحة تكشف طرق هامة لحماية أسنان الأطفال .. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن الوقاية من التسوس تبدأ في الطفولة ويجب على الأم الاهتمام بأسنان طفلها والحفاظ على الأسنان اللبنية لأن الخلع المبكر يؤثر على الحالة النفسية وشكل الطفل والمضغ والهضم وتزاحم الأسنان مما يجعل الطفل بحاجة إلى تقويم.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : الأسنان اللبنية هي أول مجموعة تظهر لدى الأطفال بداية من سن 6 شهور وعددهم 20 سناً.

وكشفت وزارة الصحة والسكان، كيفية حدوث عملية تسوس الأسنان، موضحة طرق الوقاية منه لجميع الفئات العمرية.

وقالت الصحة إن تسوس الأسنان يحدث نتيجة تحلل السكر الموجود في الأطعمة المختلفة التي تتناولها، والتي ينتج عنها نوع من الأحماض يعمل على تآكل الطبقة الخارجية للأسنان «المينا» مسببًا تسوس الأسنان، وجاءت نصائح «الصحة» للوقاية من تسوس الأسنان كالآتي:

- تجنب الإكثار من تناول الطعام بين الوجبات الرئيسية، لأن ذلك يزيد من تراكم الجير «البلاك» على الأسنان، ومن ثم الإصابة بالتسوس.

- تجنب المشروبات الغازية المحلاة والمنبهات كالقهوة والشاي.

- غسل الأسنان بالفرشاة والمعجون بعد تناول الطعام مباشرة واستخدام خيط الأسنان يوميًا لإزالة الطعام من بين الأسنان.