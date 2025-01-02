هل ركوب الطائرة يسبب لك التوتر .. نصائح للتغلب على رهاب الطيران

كتبت إيناس البنا

بالنسبة لبعض الناس، يمثل الطيران المغامرة أو الاستكشاف أو وسيلة مريحة للوصول إلى الأحباء والأهل، ولكن بالنسبة للآخرين، فهو مصدر قلق شديد.

فقد يؤثر قلق الطيران، المعروف أيضًا باسم رهاب الطيران، على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ولكن وفقا لموقع " onlymyhealth" فإنه باستخدام الاستراتيجيات الصحيحة، يمكنك السيطرة على خوفك وجعل الطيران تجربة أكثر راحة.

ما هو قلق الطيران؟

يشير القلق من الطيران إلى الخوف أو عدم الارتياح المرتبط بالطيران، وقد ينبع هذا من محفزات مختلفة، مثل الخوف من المرتفعات، أو الأماكن المغلقة، أو الاضطرابات، أو حتى المخاوف بشأن سلامة الطائرة، وتتنوع أعراض القلق من الطيران على نطاق واسع، بدءًا من الانزعاج الخفيف إلى ردود الفعل الجسدية مثل التعرق، أو تسارع ضربات القلب، أو حتى نوبات الهلع.

الأسباب الشائعة لقلق الطيران

فهم السبب الجذري لقلقك هو الخطوة الأولى لإدارته، وفيما يلي بعض الأسباب الشائعة التي تجعل الناس يعانون من قلق الطيران:

الخوف من فقدان السيطرة: عدم القدرة على التأثير على ما يحدث أثناء الرحلة يمكن أن يؤدي إلى التوتر.

الخوف من الأماكن المغلقة: يمكن أن تشعر بالضيق عندما تكون في مساحة ضيقة داخل مقصورة الطائرة.

الخوف من الاضطرابات الهوائية: يجد العديد من الركاب الاضطرابات الهوائية مثيرة للقلق، على الرغم من أنها جزء طبيعي وآمن من الطيران.

التجارب السلبية السابقة: يمكن أن تؤدي الرحلة السيئة أو سماع أخبار عن حوادث الطيران إلى تكثيف الخوف.

القلق العام: بالنسبة لبعض الأشخاص، يعتبر قلق الطيران جزءًا من نمط أوسع من اضطرابات القلق.

استراتيجيات التعامل مع قلق الطيران

1. تثقيف نفسك حول الطيران

التعرف على كيفية عمل الطائرات وسبب كون الاضطرابات الهوائية غير ضارة عادةً يمكن أن يكشف عن غموض هذه العملية.

2. التخطيط المسبق

يمكن أن يخفف الاستعداد من التوتر قبل الرحلة، احرص على الوصول إلى المطار مبكرًا، واختر مقعدًا مريحًا (مثل مقعد الممر إذا كنت تعاني من الخوف من الأماكن المغلقة)، ونظم جميع مستندات السفر الخاصة بك.

3. ممارسة تقنيات الاسترخاء

يمكن أن تساعدك تمارين التنفس العميق والاسترخاء العضلي التدريجي والتأمل الذهني على البقاء هادئًا أثناء الرحلة..

4. صرف انتباهك

احمل معك أنشطة تشغل عقلك، مثل الكتب أو الأفلام أو الموسيقى أو الألغاز، كما يمكن لسماعات الرأس التي تعمل على إلغاء الضوضاء أن تحجب الأصوات غير المألوفة والتي قد تسبب القلق.

5. اطلب الدعم

أخبر مضيفات الطيران بقلقك، فهن مدربات على مساعدة الركاب على الشعور بالراحة. يمكنك أيضًا التفكير في السفر مع رفيق موثوق به لمزيد من الراحة.

6. فكر في الحصول على مساعدة من متخصص

إذا كان قلقك شديدًا، فقد يكون العلاج مفيدًا، يمكن أن يساعدك العلاج السلوكي المعرفي في تحديد أنماط التفكير السلبية وإعادة صياغتها. حتى أن بعض شركات الطيران تقدم برامج لمكافحة الخوف من الطيران.

7. استخدم الدواء بحكمة

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من قلق شديد، قد يصف الطبيب دواءً مضادًا للقلق أو يوصي بعلاج متاح دون وصفة طبية، استشر مقدم الرعاية الصحية دائمًا قبل تناول أي دواء.

نصائح لإدارة القلق أثناء الرحلة الجوية

حتى مع الاستعداد، قد تشعر بالتوتر أثناء الرحلة، إليك بعض النصائح الإضافية:



ركز على تنفسك: استنشق بعمق لمدة أربع ثوانٍ، واحبس أنفاسك لمدة أربع ثوانٍ، ثم أخرجها لمدة أربع ثوانٍ.

حافظ على رطوبة جسمك وتجنب تناول الكافيين، الذي يمكن أن يزيد من القلق.

قم بتقسيم الرحلة إلى فترات زمنية قابلة للإدارة وكافئ نفسك على كل فترة منها.

تصور وجهتك والتجارب الإيجابية التي تنتظرك.