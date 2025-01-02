محافظ مطروح ووزير الشباب يشيدان بالتعاون المشترك لتوفير الخدمات والأنشطة

مطروح – حسن مشالي

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، خلال زيارته لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات والأنشطة الرياضية بالمحافظة، في إطار التعاون المشترك لتوفير الخدمات والأنشطة الرياضية للشباب، جاء ذلك بحضور الدكتور اسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف سكرتير عام المحافظة و أعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة وعدد من القيادات الشعبية.

ورحب المحافظ بزيارة الوزير، والوفد المرافق له من قيادات الوزارة، مشيدًا بالدور الفاعل الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة، في تنظيم الأنشطة والبرامج التي تسهم في بناء الشخصية المصرية، وترسيخ القيم الإيجابية بين الشباب، ضمن أهداف المبادرة الرئاسية " بداية جديدة " التي تركز على بناء الإنسان المصري وخاصة النشء والشباب.

كما أعرب الدكتور أشرف صبحي، عن سعادته بالتعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة مطروح، بقيادة اللواء خالد شعيب، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بتطوير المنشآت الشبابية والرياضية، وتكثيف البرامج والمشروعات المقدمة من الوزارة في جميع محافظات الجمهورية، وفي مقدمتها المحافظات الحدودية، لإتاحة الفرصة أمام أبناء مصر، لممارسة مختلف الأنشطة والرياضية، داخل هذه المنشآت، في ضوء اهتمام القيادة السياسية، والدولة المصرية، بشباب المحافظات الحدودية، وإيمانا بدورهم الفعال في تحقيق التنمية المنشودة.

على جانب آخر، ومن المقرر أن تشمل زيارة وزير الشباب والرياضة، لمحافظة مطروح، أن تستمر على مدار يومين، وزيارة لواحة سيوة، وتفقد المشروعات والبرامج الرياضية المقدمة لأبناء الواحة.