البيت الأبيض: بايدن سيجتمع مع مجلس الأمن القومى بشأن هجوم نيو أورليانز

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن البيت الأبيض أكد بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجتمع اليوم مع مجلس الأمن القومي بشأن تحقيقات هجوم نيو أورليانز.

وأضافت القناة بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي قال إن هجوم نيو أورليانز كان عملا إرهابيا متعمدا ولا نعتقد أن شخصا آخر كان متورطا في الحادث، ولا يوجد رابط بين هجوم نيو أورليانز وانفجار شاحنة لاس فيجاس.

وتابعت القناة بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي قال إننا صادرنا 3 هواتف وهويتين وجهازي كمبيوتر على صلة بهجوم نيو أورليانز.

وأوضحت القناة بأن حاكم لويزيانا قال إن كل وكالات الولاية تساعد على تعزيز تأمين نيو أورليانز وفحصنا آلاف الوثائق ذات الصلة بالهجوم، و1000 من عناصر إنفاذ القانون يحققون في هجوم مدينة نيو أورليانز.