افهم احتياجات جسمك في 2025.. وحافظ على صحتك بهذه النصائح

كتبت فاطمة ياسر

مع قدوم السنة الجديدة يجب على كل شخص تغيير عاداته الغذائية الخاطئة، وأيضا التعرف على احتياجات الجسم للحصول على صحة جيدة وقوية وخالية من الأمراض، ويقدم التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes بعض النصائح المهمة لفهم احتياجات الجسم.

نصائح لصحة أفضل فى العام الجديد



ـ إذا شعرت بأحاسيس مزعجة، مثل الوخز تحت عينيك أو في ساقيك، فقد يكون ذلك علامة على نقص المغنيسيوم. ولعلاج هذه المشكلة، عليك إضافة اللوز أو بذور عباد الشمس أو السبانخ إلى نظامك الغذائي.

-هل تشعر بالانزعاج أو الغضب كثيرًا؟ قد يكون ذلك بسبب نقص فيتامين ب. يوصي بتناول الفاصوليا أو الحمص أو الفول السوداني. لا تنسَ أن تتعرض لأشعة الشمس يوميًا للحصول على دفعة إضافية.

- أظافر هشة؟ هذه علامة على نقص الحديد. يمكن للنباتيين تناول السبانخ أو البنجر أو الجاكري لتلبية احتياجاتهم من الحديد.

ـ للحصول على البوتاسيوم، الذي يعد ضروريًا لعمل العضلات وترطيبها، أدرج الموز وماء جوز الهند والبطاطس في نظامك الغذائي.

-قم باضافة اللبن الرائب والزبادي لنظامك الغذائي لأنه مفيد لصحة الأمعاء، وتحسين الهضم والصحة العامة.

ـ تناول الماء بكثرة لتطهير وتنقية الجسم وأيضا حمايته من الجفاف.

ـ الكربوهيدرات مثل الخبز والأرز والبطاطس والمكرونة مهمة للجسم.

- الخضرلوات والفواكه تمد الجسم بجميع العناصرا الغذائية المهمة التي يحتاجها بشكل يومي.

-البروتين يعد جوكر الجسم في بناء العضلات وتكوين كرات الدم الحمراء، ولذا عليك تناوله سواء كان نباتيا أم حيوانيا.