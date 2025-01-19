محافظ القاهرة: نعمل على تحويل الأماكن الأثرية بالعاصمة إلى متاحف مفتوحة

كتب سيد الخلفاوى

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الجلسة النقاشية التي عقدت بكلية الهندسة بجامعة عين شمس لعرض مشروعات عدد من طلاب الكلية بشأن تطوير منطقة مربع الوزارات بمنطقة وسط المدينة بعد نقل الوزارات منها للعاصمة الإدارية، وكيفية إعادة استغلال مباني الوزارات بما يدر عائدا اقتصاديا وبيئيا للمنطقة المحيطة.

شهد الجلسة النقاشية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، واللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط الاسبق ومستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، والدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس ، والمهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق، والمهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين ، والدكتور طارق وفيق وزير الاسكان الاسبق ، والدكتور حسام الدين البرمبلي أستاذ الهندسة المعمارية والمشرف على مشروعات الطلبة، والدكتور سحر عطية عضو مجلس النواب وأستاذة العمارة جامعة القاهرة والدكتور هشام سعودي نقيب المهندسين بالاسكندرية ، والمهندسة منى البطراوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية ، والدكتورة نيفين غريب.

عميد كلية الفنون الجميلة بالاسكندرية ، وعدد من أساتذة كلية الهندسة بجامعة عين شمس، والجامعات المصرية.

وأكد محافظ القاهرة أن فكرة ربط الدراسات الأكاديمية بالواقع العملي فكرة متميزة تخدم الواقع ، مشيرًا إلى أن العاصمة لديها فرصة ذهبية بعد إنشاء العاصمة الإدارية لإعادة تخطيطها .

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم توقيع برتوكول مع هيئة التخطيط العمراني وجارى حاليًا عمل مخطط استراتيجي للعاصمة، لافتًا إلى أن العمل بمحافظة القاهرة يتم على محورين، الأول هو الحفاظ على التراث من خلال تطوير القاهرة التاريخية عامة وبما يشمله كذلك من تطوير القاهرة الفاطمية والقاهرة الخديوية، والثاني هو تحقيق التنمية والتطوير واستكمال مشروعات البنية التحتية .



وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تعمل على تحويل الأماكن الأثرية بالعاصمة إلى متاحف مفتوحة ، واستثمارها سياحيًا كما حدث فى القلعة والحسين ، مضيفًا أن رؤيته في القاهرة هو تحويلها إلى مدينة حديثة قديمة مستدامة.