محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ بمدرستى الجمعية الخيرية الإعدادية بنين، والبهية البرهانية الإعدادية بنات بإدارة السيدة زينب التعليمية للاطمئنان على سير الامتحانات، حيث يؤدى ٢١١٣٤٢ طالب وطالبة امتحانات الشهادة الاعدادية بالقاهرة (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع والدولية ) فى ٧٢٢ لجنة، من بينهم ٢٠٨٨٥٣طالب وطالبة بالاعدادية العامة ( ١٠٦٠٣٧طالب، و١٠٢٨١٦طالبة)، ٨٦٢ طالبًا وطالبة بالاعدادية المهنية، و٩٩طالبًا وطالبة بالاعدادية الرياضية، و٦٧طالبًا وطالبة ضعاف السمع، و٥٣ طالبًا وطالبة مكفوفين، كما تضم لجنة مستشفى ٥٧٣٥٧ ( ١٤) طالبًا وطالبة .

رافق محافظ القاهرة فى جولته م . أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وسماح محمد إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من قيادات المحافظة.

وأشار محافظ القاهرة خلال الجولة إلى أن الامتحان بدأ بجميع لجان القاهرة بدون اى معوقات أو شكاوى حيث يؤدى الطلاب اليوم إمتحان مادتى اللغة الانجليزية، والهندسة مضيفاً أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميًا قبل بدء الإمتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة .



والتقى محافظ القاهرة بعدد من أولياء الأمور حيث طمأنهم بأن الدولة تتخذ كافة الإجراءات لتوفير الجو الملائم للطلبة لأدائهم الإمتحانات بيسر وسهولة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالاهتمام بنظافة محيط المدارس التى تجرى بها الإمتحانات ورفع جميع الاشغالات من حولها .



محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية



محافظ القاهرة خلال تفقد امتحانات الشهادة الإعدادية



جولة المحافظ



جولة محافظ القاهرة لتفقد الامتحانات