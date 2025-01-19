دقيق القمح الكامل.. أفضل الأنواع للجسم والصحة

كتبت مروة محمود الياس

الخبز جزء لا يتجزأ من نظامنا الغذائي اليومي أيًا كان نوعه، وكلما كان الخبز والمخبوزات مصنوعة من مكونات صحية، وفرت الشبع والإمتلاء الصحى، والحفاظ على الصحة والوزن والشكل العام للجسم.

القمح الكامل والدقيق المستخلص منه

الدقيق المصنوع منه الخبز والمخبوزات بمختلف الأنواع والأشكال، له الكثير من الأنواع، فمنه الدقيق الأبيض ودقيق الشوفان ودقيق الذرة، ودقيق القمح الكامل وغيره، دقيق القمح الكامل بشكل خاص هو الأفضل من حيث التغذية والفائدة وفقًا لتقارير نشرت فيه موقع worled floure.

فوائد دقيق القمح الكامل

فيما يلى مجموعة من الفوائد الصحية لإدخال الدقيق القمح الكامل فى نظامك الذغائى الصحى: