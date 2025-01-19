جامعة الزقازيق تحتل المركز الثاني محليا وفقاً لتصنيف "Transparent Ranking"

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أظهر تصنيف ""Transparent Ranking للاستشهادات المرجعية الواردة بملفات الباحثين البارزين من خلال Google Scholar – نسخة يناير للعام الحالي 2025، حصول جامعة الزقازيق على المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية من بين 53 جامعة مصرية مدرجة بالتصنيف، والمركز الـ 2157 عالميًا من بين 30 ألف جامعة مدرجة بالتصنيف، وفقًا للتصنيف الشفاف للجامعات الصادر عن Google Scholar.

يُعد هذا التصنيف مبادرة مميزة تهدف إلى تقييم الجامعات عالميًا بناءً على عدد الاستشهادات المرجعية الواردة بملفات الباحثين البارزين المنتسبين إليها.

وأشاد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ، بحصول الجامعة على المركز الثاني محلياً بتصنيف "Transparent Ranking للاستشهادات المرجعية لنسخة يناير 2025 ، حيث وصل عدد الاستشهادات إلى 745278 استشهادًا مرجعيًا، مما وضع الجامعة في المركز الثاني محليا ، متقدمةً عن النسخة السابقة ، مشيراً إلى أن الجامعة سجلت زيادة بنسبة 18.9% في عدد الاستشهادات مقارنة بنسخة يوليو 2024، حيث كان عدد الاستشهادات آنذلك 626386 استشهادًا، واحتلت الجامعة حينها المركز الثالث محليًا ، مؤكداً أن هذه الزيادة في عدد الاستشهادات تعكس نمو الإنتاج العلمي للجامعة وتبرز جودة مخرجات البحث العلمي التي يقدمها أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة.

كما أشاد الدكتور خالد الدرندلي بحصول الجامعة على ترتيب عالمى مميز، مثنياً على الجهود المبذولة والخطوات التي يتم اتخاذها نحو الارتقاء بالمستوى البحثي والأكاديمي بالجامعة بهدف تحقيق مستوى عالي من التميز والريادة الإقليمية والدولية ، مؤكداً مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود فضلاً عن توفير كافة الإمكانيات الضرورية للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة والسعي المستمر بهدف الوصول إلى مستوى أفضل الجامعات العالمية، ووجه سيادته خالص الشكر والتقدير لعلماء الجامعة و باحثيها بكافة التخصصات العلمية، على هذا الإنجاز والذي تم فيه مواصلة التفوق وبذل المزيد من الجهد المميز في النشر الدولي، مشيداً بجهود فريق لجنة التصنيف الدولي بالجامعة المسئول عن تحديث ملفات الجامعة وتقديمها لهيئات التصنيف الدولية.

في السياق ذاته، أوضح الدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن تقدم الجامعة في التصنيفات العالمية يعكس الجهود المكثفة التي تبذلها لتحسين جودة البحث العلمي والتعليم ، مؤكداً أن الجامعة ستواصل دعم الباحثين وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل ، مشيراً إلى أن تصنيف ""Transparent Ranking " يعد مبادرة من مختبر السايبرميتريكس، وهو مجموعة بحثية تابعة لمعهد السياسات العامة والممتلكات العامة للمجلس الأعلى للبحوث العلمية (اسبانيا)، ويشمل أكثر من 6300 مؤسسة تعليم عالي يتم ترتيبها بناءً على عدد الاستشهادات التي يتلقاها أبرز الباحثين بكل مؤسسة وفقًا لملفاتهم العامة على Google. ويتم استخدام هذه البيانات كمؤشر "الشفافية" في تصنيف الويب (Webometrics)، وقد جمعت البيانات خلال الأسابيع الأولى من يناير 2025، ويعد هذا الإصدار التاسع عشر لتصنيف الجامعات بناءً على عدد الاستشهادات بملفات Google Scholar الخاصة بالباحثين المنتسبين حاليًا إليها، وقد بدأ التصنيف قبل 8 سنوات ويتم نشره في يناير ويوليو، وسيتم دمج البيانات مع مؤشر "الشفافية" (Openness) بالإصدار القادم من تصنيف الويب للجامعات، والمقرر نشره بالأسبوع الأخير من يناير 2025.

كما أشار الببلاوي إلى حصول الجامعة على المركز الثالث محليًا بتصنيف "ويبومتركس" للاستشهادات المرجعية لنسخة يناير 2025 ، بعدد استشهادات بلغ 745278 استشهادًا مرجعيًا، بالمقارنة بشهر يوليو 2024، حيث حصلت الجامعة حينها على 626386استشهادًا وكانت بالمركز الثالث محليًا، وبلغت نسبة الزيادة في عدد الاستشهادات حوالي 18.9%. مؤكدا أن هذه الزيادة في عدد الاستشهادات تشير إلى زيادة الإنتاج العلمي للجامعة، وجودة مخرجات البحث العلمي لهيئة تدريسها والباحثين بها.

من جانبها أشارت الدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولي وتطوير الأداء الجامعي إلى اهتمام الجامعة بالبحث العلمي وتوفير كافة سبل الدعم للباحثين في إطار استراتيجيات وخطط بحثية واضحة، مما كان له بالغ الأثر في حصول الجامعة على مراكز مميزة فى العديد من التصنيفات العالمية.

كما أعربت عن سعادتها بحصول جامعة الزقازيق على هذا المركز المميز بتصنيف "ويبومتركس" للاستشهادات المرجعية حيث يعكس هذا الترتيب العالمي والمحلي الجهود التي تبذلها الجامعة لتحسين جودة الأبحاث والنشر العلمي، حيث نجحت هذه الجهود في زيادة عدد الاستشهادات بنسبة 18.9% منذ يناير، مما يعزز مكانة الجامعة على الخريطة الأكاديمية العالمية ، مشيرةً إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليحدث لولا العمل الدؤوب والتفاني من قبل علماء الجامعة بمختلف التخصصات، والدعم المستمر من إدارة الجامعة في تعزيز القدرات الأكاديمية والبحثية للوصول إلى مستويات أعلى من التميز والابتكار، مما يعكس التفاني والجهود المستمرة التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس والباحثون بالجامعة لتحسين جودة البحث العلمي وزيادة الإنتاج الأكاديمي الذي يلقى صدى واسعًا على المستويين (الإقليمي والدولي)، وتثبت الجامعة مرة أخرى مدى التزامها بالتميز العلمي وتأكيد دورها كمؤسسة أكاديمية رائدة في دعم البحث والنشر العلمي بما يعزز مكانة مصر على خريطة التعليم العالي عالميًا.

وأوضح الدكتور أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي بالجامعة، والدكتور محمد لطفي مدير وحدة التصنيف الدولي أن تصنيف "Transparent Ranking للاستشهادات المرجعية يعتمد على المواقع الإلكترونية للجامعات، ومعدل الاستشهادات بالأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، بالاعتماد على (Google scholar ) للاستشهادات بالبحوث العالمية.