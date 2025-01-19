النشويات المعتدلة مهمة لطفلك لهذه الأسباب

النشويات من أهم نوعيات الطعام المهمة لطفلك الصغير، هي مصدر مهم للطاقة، ومعززة للقدرة على بذل الجهد، وتحتوى بدورها على العناصر الغذائية الأساسية للأطفال وإكمال المثلث الغذائى المهم والمثالى لطفل سليم صحيًا وبدنيًا، وفقًا لتقرير نشر في موقع فاميلى هابيتس.
فوائد النشويات للأطفال
أوضح التقرير أن هناك مجموعة كبيرة من الفوائد التي تخلفها النشويات للأطفال، لتعزيز صحتهم العامة ومناعتهم وبنائهم ومنها:
النشويات مصدر مهم للقوة والمرونة والطاقة للأطفال، وتساعد على دعم نموهم وتطورهم.
الكربوهيدرات والبروتين والفيتامينات والمعادن، عناصر تحتوى عليها النشويات بأنواعها، والتي تساعد على تقوية وتعزيز قوة بناء جسم الأطفال.
- بعض الألياف الموجودة فى النشويات، تساعد على تحسين الهضم والجهاز الهضمى.
- النشويات تحسن من طاقة مناعة ونمو الطفل.
- تحسن النشويات من المزاج العام للطفل وتقلل فرص التوتر والخوف.
- تعزز النشويات القدرة على بذل الجهد.
- النشويات الصحية مثل البطاطس على سبيل المثال تعزز بناء عظام الطفل.
- النشويات تحسن من هضم الطفل، وتحسن من التمثيل الغذائي له.
- مضادات الأكسدة والعناصر والفيتامينات فى النشويات، تساعد على دعم الجهاز المناعي ودفاعات الجسم ضد المرض.
- مصادر النشويات كثيرة مثل الأرز، والخبز بأنواعه خاصة من الدقيق الكامل والمكرونة والبطاطا والذرة، وبجانب احتوائها على الكربوهيدرات فهى تحتوى على الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية والصحية السليمة، وهناك النشويات الصحية مثل الأرز البني والمعكرونة الكاملة.
- ينصح التقرير بضرورة تجنب الإفراط في تناول النشويات وبكميات كبيرة، ويفضل استبدال النشويات المكررة مثل الخبز الأبيض والمعكرونة المكررة، بالمصنعة من القمح والدقيق الكامل، ويفضل تناول النشويات مع الأطعمة الصحية مثل الخضروات والفاكهة والبروتين.