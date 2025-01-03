كل ما تريد معرفته عن متلازمة التمثيل الغذائي

كتبت إيناس البنا

متلازمة التمثيل الغذائي هي مجموعة من الحالات التي تحدث معًا، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع 2، وتشمل هذه الحالات ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم، وزيادة الدهون في الجسم حول الخصر، ومستويات غير طبيعية من الكوليسترول أو الدهون الثلاثية.

الإصابة بواحدة فقط من هذه الحالات لا يعني أنك مصاب بمتلازمة التمثيل الغذائي، ولكن الجمع بينها يزيد بشكل كبير من المخاطر الصحية، فيما يلى حسب موقع " NDTV" نتعرف على بعض الأسباب والعلامات الشائعة لمتلازمة التمثيل الغذائي، والنصائح الوقائية التي يمكنك اتباعها.

أسباب متلازمة التمثيل الغذائي

ـ تنشأ متلازمة التمثيل الغذائي نتيجة لمجموعة من العوامل الوراثية ونمط الحياة والعوامل البيئية، بما في ذلك:

السمنة أو الدهون الزائدة في منطقة البطن هي السبب الرئيسي.

مقاومة الأنسولين أي أن خلايا الجسم تفشل في الاستجابة للأنسولين بشكل فعال، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

ـ يساهم نمط الحياة المستقر في زيادة الوزن وضعف حساسية الأنسولين.

ـ تؤدي الأنظمة الغذائية الغنية بالسكريات المكررة والدهون غير الصحية والأطعمة المصنعة إلى زيادة الوزن ومقاومة الأنسولين.

ـ يمكن أن يؤدي التوتر لفترات طويلة إلى خلل الهرمونات والمساهمة في زيادة الوزن ومقاومة الأنسولين.

ـ يزيد التاريخ العائلي للإصابة بمرض السكري من النوع 2، أو ارتفاع ضغط الدم، أو أمراض القلب من خطر الإصابة بهذا المرض.

ـ يمكن أن تؤثر حالات مثل متلازمة تكيس المبايض (PCOS) أو انقطاع الطمث على بداية ظهور المرض.

علامات متلازمة التمثيل الغذائي

زيادة محيط الخصر: السمنة المركزية، والتي يتم تعريفها غالبًا على أنها محيط خصر يزيد عن 40 بوصة عند الرجال و35 بوصة عند النساء.

ارتفاع ضغط الدم: قراءات 130/85 ملم زئبق أو أعلى، أو استخدام الأدوية الخافضة للضغط.

ارتفاع مستويات السكر في الدم: نسبة الجلوكوز في الدم أثناء الصيام 100 ملغ/ديسيلتر أو أعلى، أو تشخيص الإصابة بمرض السكري.

ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية: مستويات 150 ملغ/ديسيلتر أو أعلى.

انخفاض مستوى الكوليسترول الحميد: HDL ("الكوليسترول الجيد") أقل من 40 ملغ/ديسيلتر عند الرجال أو 50 ملغ/ديسيلتر عند النساء.

التعب أو صعوبة التركيز: يرتبط في كثير من الأحيان بارتفاع نسبة السكر في الدم أو مقاومة الأنسولين.

نصائح وقائية

يؤدي تحقيق الوزن الصحي والحفاظ عليه إلى تقليل الدهون في منطقة البطن، والتي تعد عامل خطر رئيسي للإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، راقب السعرات الحرارية التي تتناولها واختر الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية.

ركز على الأطعمة الكاملة، بما في ذلك الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون والدهون الصحية. تجنب الأطعمة المصنعة والسكرية لتحسين حساسية الأنسولين ومستويات الدهون.

مارس التمارين الرياضية المعتدلة لمدة 30 دقيقة على الأقل، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجات، معظم أيام الأسبوع، تعمل التمارين الرياضية على تحسين حساسية الأنسولين وتعزيز فقدان الوزن.

تجنب المشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة، لأنها تساهم في مقاومة الأنسولين وزيادة الوزن، اختر بدلاً من ذلك الماء أو شاي الأعشاب.

أدرج الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز والسبانخ في نظامك الغذائي، وقلل من تناول الصوديوم. كما أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وإدارة التوتر قد تساعدك أيضًا.

يؤدي التدخين إلى تفاقم خطر الإصابة بأمراض القلب ويؤثر سلبًا على مستويات الكوليسترول وحساسية الأنسولين.

